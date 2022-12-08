«إمباور» تدعو لتبني الحلول المبتكرة في صناعة البناء

المصدر: دبي - البيان

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دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» قطاع المقاولات والإنشاءات إلى توسيع خططه في تبني الحلول التقنية المبتكرة في صناعة البناء والتشييد، كونها تضمن بلوغ أهداف عدة، أبرزها الاستخدام الأمثل للطاقة المستخدمة في خدمات تبريد المناطق.

جاءت الدعوة بالتزامن مع انعقاد فعاليات الدورة الـ 43 من «الخمسة الكبار» أكبر معرض متخصص في قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت المؤسسة المشاركين من رواد الأعمال والمشاريع العمرانية الكبرى حول العالم وأهم المؤثرين في قطاع البناء والتشييد بأهمية المساهمة في التنمية المستدامة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة باستخدام أنظمة تبريد المناطق ذات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقالت المؤسسة: إن أهمية معرض «الخمسة الكبار» المتخصص في قطاع البناء والتشييد نابعة من مناقشته للتغيرات الجذرية، التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد عموماً، وعلى قطاع البناء والتشييد خصوصاً. ويسلط المعرض الضوء على المشهد الاقتصادي المتغير، وتعزيز الأعمال التجارية، وإطلاق أحدث حلول البناء والاستدامة وتثقيف المتخصصين في هذا القطاع، وتعزيز أفضل الممارسات، التي تتماشى مع الابتكار التكنولوجي، إضافة إلى تمكين المتخصصين في هذا القطاع من الحصول على منتجات من جميع أنحاء العالم لكل مرحلة من مراحل مشاريع البناء.

نجاح

وأكدت أن الدليلين العالميين لأنظمة تبريد المناطق، اللذين أطلقتهما «إمباور»، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية «ASHRAE» حققا نجاحاً كبيراً في دول العالم؛ خاصة أنهما يوفران الكثير من المعلومات، التي تسهم في تصميم أبنية عالية الجودة صديقة للبيئة وتوفر الطاقة، كما أسهما في تطوير تصاميم المباني لتتناسب بشكل فعال مع أنظمة تبريد المناطق. وأكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أن معرض «الخمسة الكبار» يمثل فرصة عظيمة للمطورين والمشاركين، للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم المباني خاصة الصديقة للبيئة وخدمات التبريد وثيقة الصلة بمواضيع القمة هذا العام.

حلول

وأضاف: إن المعرض يسلط الضوء على كيفية توفير أفضل الحلول المستدامة، إضافة إلى الترويج لبيئات صحية أكثر خضرة واستدامة، مؤكداً أن تناول المعرض الفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة نحو التحول إلى منطقة خضراء يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي بالخدمات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن أنظمة تبريد المناطق تعد من أهم حلول البنية التحتية الخضراء والبناء المستدام، والتي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة بالمباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية وزيادة كفاءتها التشغيلية، كما تلعب دوراً رئيسياً في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية.

وأكد ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تطور «إمباور» تقنياتها وتبتكر حلولاً لتنفيذ خطة التحول التام إلى الاقتصاد الأخضر، حيث ابتكرت مشروع «الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي AIMS 360»، و«نظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية»، اللذين فازا بجائزتي الابتكار الفخرية في حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة الـ 109 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق.

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