حمدان بن محمد: دبي شريك مؤثر في قيادة التحوّل الرقمي العالمي والابتكار في المجالات التنموية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة دبي تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً مؤثراً في قيادة التحوّل الرقمي العالمي، وكذلك في مجال الابتكار والتطوير ضمن مختلف المجالات التنموية، بما في ذلك قطاع التشييد والبناء، الذي يعدّ من أهم القطاعات الحيوية الداعمة لبرامج وخطط التنمية، ولدوره المحوري في إرساء البنى التحتية، التي تشكّل عماد المشاريع التنموية حول العالم، وركيزة أساسية من ركائز تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض «الخمسة الكبار The Big 5»، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا، الذي تختتم فعاليات دورته الـ43 اليوم الخميس، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، مستقطباً عشرات الآلاف من الزوّار المتخصصين في مجال التشييد والبناء.

تقنيات متطورة

ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بأهمية الحدث الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال التشييد والبناء، في وقت يتوسع فيه العالم بتوظيف التقنيات المتطورة في تشييد الأبنية الذكية، واتباع معايير الحفاظ على البيئة، مؤكداً سموه حرص دبي على أن يكون لها إسهامها الواضح في تطوير هذا القطاع، أسوة بريادتها في مختلف المجالات التنموية، بما يرقى إلى تطلعاتها لتبوؤ مكانة متقدمة في استحداث معايير عالمية موحدة لتصميم الأبنية، بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

ودوّن سمو ولي عهد دبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «زرت اليوم فعاليات معرض «الخمسة الكبار 2022» المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.. يستقطب الحدث الآلاف من المتخصصين في مجال البناء والتشييد من حول العالم، ويتضمن عدّة فعاليات تجمع أبرز المتخصصين، بما يرسخ مكانة دبي وجهة لأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع البناء».

وتفقد سموه، خلال جولة رافقه خلالها هلال سعيد المري، رئيس سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من أجنحة الشركات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء وما تقدمه الشركات العالمية الكبرى من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، بما فيها تقنيات التصميم والبناء والمعمار الذكي وصيانة المساحات الخضراء وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

تطوّر مستمر

وفي ختام الزيارة أثنى سمو ولي عهد دبي على التطوّر المستمر لمعرض «الخمسة الكبار»، الذي تظهره أعداد ونوعية المشاركات العالمية، وتنامي دور المعرض عبر دوراته المتعاقبة كفرصة نموذجية للمختصين بقطاع التشييد والبناء وضمن أفرعه المختلفة للوقوف على مستجدات هذا المجال وتبادل الأفكار حول سُبل إنجاح مشاريعه خلال المرحلة المقبلة.

قمم وجلسات

وتضم فعالية «الخمسة الكبار» ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن المعرض في دورة العام الجاري سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

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