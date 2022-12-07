"الموارد البشرية" تشدد على أهمية توطين الوظائف المهارية

المصدر: وام

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022 والمتعلق برفع نسبة 2 % من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر معني بالوظائف المهارية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها،مشددة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية من أجل تحقيق مستهدفات التوطين وتفاديا للغرامات المقرر تطبيقها ابتداء من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة.

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