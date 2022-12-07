«صحة» تنظم ورشة عن «الأكسجة الغشائية» خارج الجسم لحديثي الولادة والأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ورشة أبوظبي حول تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم لحديثي الولادة والأطفال بالتعاون مع دائرة الصحة.

وتم تصميم ورشة العمل التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام حول تقنية أكسجة الغشاء خارج الجسم ECMO لحديثي الولادة والأطفال لتوفير تجربة تعليمية ثرية للمتخصصين في رعاية حديثي الولادة والأطفال.

والأكسجة الغشائية خارج الجسم أو اختصارها ECMO - إيكمو هي تقنية تستخدم مضخة لتدوير الدم عبر الرئة الاصطناعية وإعادته إلى مجرى الدم مما يدعم مجازة القلب والرئة خارج جسم الطفل، ويستخدم لمساعدة الأطفال الذين ينتظرون عملية زرع قلب أو رئة وقد تزايد استخدام تقنية الإيكمو في توفير الدعم التنفسي والقلب خلال السنوات الأخيرة.

أشرف على الورشة هيئة تدريس متعددة التخصصات تتألف من خبراء ومتخصصين من مراكز منظمة دعم الحياة خارج الجسم ELSO المُسجلة.

وسيساعد متحدثون ضيوف معروفون على مستوى العالم من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية المتخصصين المحليين في تقديم أحدث التدريبات خلال ورشة العمل.

ويأتي تنظيم ورشة العمل بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ51 للدولة، مما يؤكد التزام حكومة الإمارات بدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية ومنح الأولوية لمثل هذه المبادرات المبتكرة.

ومع التركيز على تحسين مهارات المتخصصين في الرعاية الصحية وتزويدهم بأحدث المعارف والخبرات الطبية أصبح توفير الخدمات الطبية المُحسنة للمرضى في جميع أنحاء البلاد أمراً ممكناً.

تقنية

وقال الدكتور غانم الحسّاني مدير التعليم في صحة: تعتبر مدينة الشيخ خليفة الطبية جزءاً من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وهي مركز رائد في توفير تقنية إيكمو ECMO للأطفال في أبوظبي ونفخر بالمساهمة بخبرتنا في هذا القطاع من خلال استضافة أول ورشة عمل للأكسجة الغشائية خارج الجسم لحديثي الولادة والأطفال في المنطقة والمصممة لبناء أسس لخدمات طبية ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته قال الدكتور صالح فارس رئيس فريق عمل ورشة أبوظبي لتقنية إيكمو والمدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ – دائرة الصحة: مع تطور تقنيات الأكسجة الغشائية خارج الجسم في أبوظبي، سنتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح وتجنب الوفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي أو الدورة الدموية ونحن متأكدون من أن أبوظبي تمتلك القدرات الكاملة لتقديم أفضل رعاية ممكنة لأطفالنا والتي تعد جزءاً من نظام الرعاية الصحية لدينا، ويشمل ذلك تدريب العاملين على تقنية إيكمو في مراكز مخصصة على أساس منتظم وتحويل إمارة أبوظبي إلى وجهة للتميز في الرعاية الصحية في العلاجات الطبية المتقدمة.

وتم تزويد الحضور بتدريب معتمد يتضمن مجموعة من المحاضرات التعليمية تغطي جميع جوانب تقنية إيكمو، بما في ذلك الوريدي الوريدي «VV»، والوريد الشرياني «VA» والإنعاش القلبي الرئوي خارج الجسم «eCPR» بالإضافة إلى ورشات عملية لإدخال القنية ومكونات/معدات الدائرة وإدارة الإنذارات الروتينية وسيناريوهات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحديد المواقع المعرضة على إيكمو، والنقل الآمن لمرضى إيكمو، كما تعمل اللجنة المنظمة أيضاً على إمكانية توفير فرصة مراقبة المرضى الذين يتم علاجهم بهذه التقنية.

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