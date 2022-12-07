كليات الريان الطبية في المدينة المنورة ضمن خيارات حاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة كليات الريان الأهلية المتخصصة في العلوم الصحية والطبية الواقعة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تقدم بموجبها الكليات وبشكل حصري لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى بخصم يبلغ نسبة 20 %، على الرسوم الدراسية لبرامجها في تخصصات الطب البشري، الصيدلة الإكلينيكية، التمريض، التخدير، وهي جميعها كليات معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وتعمل تحت إشرافها.

وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد، ومحمد مروان فهمي، نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في كليات الريان الأهلية، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، وزكريا سيف رئيس قطاع التعليم، وأماني الذيباني من قطاع التعليم في المركز.

وتمتد فترة الاتفاقية لعام كامل قابلة للتجديد، تلتزم خلالها مجموعة كليات الريان الأهلية الطبية بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، بينما يقوم مركز بطاقة إسعاد بالإعلان عن العرض عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، ويمكن للطلاب التسجيل في الكليات عبر موقع الكليات أو عبر الإيميل Corporat.comm@amc.edu.sa مع ضرورة إرسال صورة عن بطاقة إسعاد، وإبرازها عند التوجه إلى الكليات.

وتعد كليات الريان الرائدة الأولى في مجال التعليم الطبي والصحي الخاص من نوعها في المدينة المنورة، إذ تتميز ببرامجها الطبية والصحية مثل الطب البشري، والتمريض، والصيدلة الإكلينيكية، والتخدير، وتمتاز كذلك ببيئة أكاديمية فائقة التميز، تؤدي رسالتها بأحدث وسائل التقنية لتنمية شخصية الطالب وتشجيع البحث والابتكار، إذ تضم مركز المحاكاة الذي يعد من أكبر مراكز المحاكاة في الشرق الأوسط.

وهو مركز متكامل يحاكي بيئة المستشفى الحقيقية كما هي عليه في الواقع تماماً، ومركز الأبحاث، ومكتبة من أكبر المكتبات في منطقة المدينة المنورة، وتشتمل على آخر الإصدارات من الدوريات العلمية المتخصصة، كما تضم المكتبة 10,000 كتاب في مختلف العلوم والمجالات.

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