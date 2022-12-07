طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً يصاحبها سقوط أمطار، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر على البحر.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29 الثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 19:52الثاني عند الساعة 06:43.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:40 الثاني عند الساعة 22:50 والجزر الاول عند الساعة 15:42 الجزر الثاني عند الساعة 04:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 29 20 80 40

دبي 28 21 80 45

الشارقة 28 18 75 35

عجمان 27 21 80 40

أم القيوين 28 17 80 50

رأس الخيمة 29 17 90 50

الفجيرة 27 22 80 40

العـين 29 19 90 30

ليوا 30 21 85 30

الرويس 29 18 75 30

السلع 28 19 80 40

دلـمـا 28 24 80 45

طنب الكبرى 28 25 75 50

طنب الصغرى 28 25 75 50

أبو موسى 28 25 75 50.

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