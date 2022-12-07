اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تناقش 10 مشاريع تحولية لتعزيز التكامل والجاهزية الرقمية

المصدر: البيان

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عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الأول برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، 10 مشاريع تحولية لتعزيز التكامل والجاهزية والتنافسية والخدمات الرقمية الحكومية، وأفكاراً تطويرية للمنظومة الرقمية الحكومية، وسبل دعم الجيل الرقمي الجديد من الخدمات الحكومية الذكية، وناقشت أهمية تكامل الأنظمة لتسهيل وتسريع التحول الرقمي، ودور التحول الرقمي في تعزيز إنتاجية الحكومة ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتسريع الإنجاز.

شارك في الاجتماع سعادة ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية في وزارة المالية، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة د. حميد راشد المحرزي مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة أمين عام اللجنة.

وأكدت عهود الرومي أن التكامل وتعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية تمثل أسس النموذج الجديد للتحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات، وأن التحول الرقمي والجاهزية الرقمية للحكومة يشكلان محوراً لتوجهات القيادة ومبادرات الحكومة لترجمة المبادئ العشرة في الخمسين الجديدة، ومحاور رؤية "نحن الإمارات 2031" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تسعى للوصول بالدولة إلى أفضل 5 دول عالمياً في مؤشري التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، وأفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية.

وقالت رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع، 10 مشاريع تحولية هادفة لتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية لتسهيل حياة الناس، وتعزيز التكامل والتنافسية والجاهزية الرقمية للحكومة، وناقشوا أولويات التحول الرقمي الحكومي التي تشمل الكفاءة والاستثمار الأمثل للموارد، ورقمنة الأعمال الحكومية، وتعزيز ترابط الأنظمة الرقمية الحكومية، وبناء القدرات الرقمية وتحديث المهارات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تسريع التحول الرقمي، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية الحكومية.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئيس اللجنة، لتتولى مهام الإشراف على حوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.

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