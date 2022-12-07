محمد بن زايد: الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء، وكفاءاتنا الوطنية قادرة على بلوغ أعلى المراتب في هذا القطاع باحتسابه أحد القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، لما يمتلكه من فرص اقتصادية وعلمية حقيقية.

جاء ذلك في أثناء استقبال سموه في قصر البحر أمس - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - قيادات وكالات الفضاء العالمية المشاركين في «حوار أبوظبي للفضاء» الذي اختتم فعالياته أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن دولة الإمارات ستواصل دعم قطاع الفضاء وتأهيل الكوادر الوطنية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسيتها في القطاع بالتعاون مع الشركاء في العالم بما يعود بالخير على البشرية جمعاء».

وأضاف سموه: «إن لدينا ثقة بأبناء الإمارات ورهاننا عليهم ناجح فهم يمتلكون الإرادة والطموح في مجال استكشاف الفضاء والمساهمة البناءة مع شعوب العالم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

واستقبل سموه كريستيان هولي هانسن المدير العام لوكالة الفضاء النرويجية (NOSA)، وريكاردو كوندي رئيس وكالة الفضاء البرتغالية، والدكتور هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وسردار حسين يلدريم مدير وكالة الفضاء التركية، والدكتور روبن جيس مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، والدكتور سانغ ريول لي رئيس المعهد الكوري لبحوث الفضاء، وهيرفي ديري الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«تاليس إلينا سبيس».

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤسسي الشركات الإماراتية الناشئة في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وحث سموه الجميع على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بقطاعنا الفضائي ومواصلة مسيرة النجاح التي تحققت في وقت قياسي بما يعزز من مكانة دولة الإمارات وحضورها الدولي في هذا القطاع الحيوي الطموح.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

كما حضره معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وعمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس» وسالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع وإبراهيم القاسم نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء.

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