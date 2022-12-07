حاكم الشارقة يبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة كوينزلاند الأسترالية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع، وفداً من جامعة كوينزلاند الأسترالية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مع جامعة كوينزلاند في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية منها تطوير برامج البكالوريوس في الطب البيطري والزراعة، وبرامج الماجستير المزمع طرحها في جامعة الذيد. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ونص المرسوم رقم (68) لسنة 2022 م على أن يعين عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيساً لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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