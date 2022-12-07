«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية وفي العمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير مختلف القطاعات والأنظمة. واطلع المجلس على تقرير معرض الشارقة الدولي للكتاب في الدورة 41 التي حافظ فيها على صدارة العالم في بيع وشراء حقوق النشر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز