ولي عهد الشارقة يعيد تشكيل مجالس إدارة 4 أندية

المصدر: الشارقة - وام

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، 4 قرارات إدارية بإعادة تشكيل مجالس إدارات أندية عدة في الشارقة، وتضمن القرار الإداري رقم 16 لسنة 2022 إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، برئاسة الشيخ عبدالله بن ماجد بن صقر القاسمي، وعضوية كل من الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، وراشد سيف سعيد حماد الزعابي، وغانم محمد عبيد الهاجري، وعبدالعزيز حمد عمران تريم، وعبدالله حميد سيف راشد المهيري، ومحمد أحمد عبدالله محمد.

ونص القرار رقم 14 لسنة 2022 على إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد عبدالرحمن حميد عبدالله العويس، وعضوية كل من أحمد سعيد علي سعيد الجروان، وخالد إبراهيم مبارك سيف الناخي، وطارق جمعة إبراهيم عبيد السويدي، وعبيد عبدالرحمن سيف العسم، وعلي عبيد علي حميد الحمودي، ومحمد عبدالله محمد علي بورحيمة.

وتضمن القرار رقم 15 لسنة 2022 إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وعضوية كل من الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، وجمال عيسى محمد المدفع، وعلي سعيد حمد الجلاف الشويهي، وعمر نعمان محمد زمان آل علي، وعمران عبدالله عمران حميد النعيمي، ووهيب جعفر محمد عبدالله الزرعوني. ونص القرار رقم 17 لسنة 2022 على إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارق، برئاسة نجلاء عبدالله أحمد الدرويشي الشامسي، وعضوية كل من أروى محمد سلطان محمد العويس، وأمينة جمعة حسن صالح الجسمي، وإيمان محمد مبارك محمد آل علي، وحمدة سالم سلطان العقروبي السويدي، وعلياء علي غريب أحمد المازمي، وميثة عيسى خلفان بن عيسى الذباحي.

وبحسب القرارات تكون مدة العضوية في كل مجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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