أشرف صبحي: الشباب الثروة الحقيقية لتسريع مسارات التنمية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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ثمن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدعم الذي يحققه «ملتقى شباب المعرفة» وأهمية الاحتفاء بالشباب العربي وتعزيز مساهمته ومشاركته في مسيرة التنمية في الدول العربية، حيث تشكل فعاليته مسارات ومجالات غير مسبوقة للحوار بين الحكومات والشباب وبين شباب العالم حول مختلف القضايا والموضوعات والرؤى الوطنية والدولي التي تعبر عن تطلعات وطموحات الشباب، ونحن ندرك تماماً أن الشباب يشكلون الثروة الحقيقية في المنطقة، من خلال قدرتهم على المساهمة بشكل أساسي في بناء المجتمعات وتسريع مسارات التنمية.

وأكد الدكتور صبحي ضرورة وضع برامج للتنمية ونشر الفكر المستنير لدى الشباب، مع الأخذ في الاعتبار ترسيخ دور الوعي لدى ذوي الهمم كفئة يجب أن تحظى بالرعاية الشاملة، حيث يشكل ملتقى شباب المعرفة منصةً لتشجيع وتحفيز الشباب على المضي قُدُماً في تحقيق تطلُّعاتهم وطموحاتهم المعرفية، بالاستلهام من مسيرة الفائزين السابقين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقصص نجاحهم وإنجازاتهم التي تركت بصمةً مؤثرة في المشهد المعرفي إقليمياً وعالمياً.

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