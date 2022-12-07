محمد بن راشد: الأداء القوي للمعارض في دبي يسهم في تحفيز الأسواق ويخلق فرص نمو جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التطور التكنولوجي، الذي يشهده العالم حالياً يدعم بشكل كبير توجهات التنمية في مختلف مساراتها، لا سيما قطاع البناء والتشييد، الذي استفاد من الثورة الصناعية الرابعة، بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته؛ لابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية، تستهدف بالدرجة الأولى تطوير البنية التحتية، التي تشكل أحد المقومات الداعمة للتنمية الشاملة.

تحفيز الأسواق

وقال سموه: إن الأداء القوي لقطاع المعارض في دبي يسهم في تحفيز الأسواق، ويفتح المجال أمام خلق فرص جديدة للنمو، منوهاً سموه بالبيئة النموذجية للأعمال والاستثمار التي توفرها دبي، وحرصها على مدّ جسور التعاون مع شركائها من مؤسسات عالمية وشركات كبرى، واستحداث مسارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، من خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها، التي تتيح الفرصة للقائمين على مختلف القطاعات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم للتلاقي؛ بهدف إقامة شراكات جديدة، والتعاون البناء.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض «الخمسة الكبار The Big 5»، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة وأفريقيا وجنوب آسيا، ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص.. البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته..».

وتستمر فعاليات دورة الحدث الـ43 حتى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2000 شركة من 60 دولة حول العالم مع 20 جناحاً وطنياً، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار نسخته الحالية إلى 55 ألف زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد.

حلول تقنية

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال الجولة، التي رافقه خلالها معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على آخر تقنيات قطاع التشييد والبناء على المستويين الإقليمي والدولي، وما تقدمه الشركات العالمية من حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي، حيث تركز الشركات العارضة، خلال الدورة الجديدة على تقنيات التصميم والبناء والمعمار الذكي وصيانة المساحات الحضرية والخضراء والملاعب الرياضية وحلول الطاقة الشمسية والتبريد والتدفئة، وغيرها من متطلبات البناء الذكي.

وأعرب سموه عن ارتياحه لحجم المشاركة من الشركات الإقليمية والعالمية، ما يعكس مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومنصة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات.

منظومة

تضم فعالية «الخمسة الكبار The Big 5» في دورتها الجديدة ستة معارض متخصصة، تغطي منظومة القطاع بالكامل، وتجمع أبرز المهندسين المعماريين والمصممين وواضعي المواصفات في منطقة الشرق الأوسط، كما يحتضن معرض «The Big 5» لعام 2022 سلسلة من القمم والجلسات الحوارية التخصصية والعروض التقديمية حول أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع، والمحفزة على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

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