«دبي لرعاية النساء والأطفال» تلتقي متعامليها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لقاء للمتعاملين بحثت خلاله الشؤون المتعلقة بخدمات الرعاية والتأهيل في المؤسسة، مستعرضة الخطوات والحلول العملية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وأبرز نقاط القوة والضعف، وذلك بحضور شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة، إلى جانب مديري وموظفي الوحدات المعنية.

تأتي هذه اللقاءات ضمن مساعي المؤسسة لتطوير كافة خدماتها بصفة مستمرة لضمان تحقيق تجربة متعامل إيجابية وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المتعاملين، حيث حرصت إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة على إطلاق مبادرة بصمة بهدف تحسين تجربة المتعامل أثناء حصوله على الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والإيوائية وخدمات مركز الاتصال والخط الساخن إلى جانب خدمات التمكين.

شارك في اللقاء الذي عقد على مدار يومين بمجلسي المزهر والخوانيج عدد من متعاملي المؤسسة الداخليين والخارجيين من مختلف الجنسيات.

تواصل

وأكدت شيخة سعيد المنصوري أن الهدف من اللقاء الدوري هو التواصل المباشر مع المتعاملين وترسيخ أواصر التعاون والعمل معاً لتجويد الخدمات وتقديم الأفضل.

وأضافت أن أولويتنا في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال توفير خدمات الدعم والحماية الإيواء على مدار الساعة لجميع النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر مقروناً بالحفاظ على سلامة الضحايا، ولن نكتفي بهذا القدر، حيث نعمل بجد على إعادة تأهيل الحالات نفسياً واجتماعياً، وتمكينهم كي يتمكنوا من الاندماج في مجتمعاتهم دون خوف أو قلق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز