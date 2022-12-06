«أراضي عجمان» تطلق أولى مجموعاتها من الرموز غير القابلة للاستبدال «أن أف تي»

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أولى مجموعاتها من الرموز غير القابلة للاستبدال «أن أف تي»، تزامناً مع عيد الاتحاد الـ51 للدولة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن إطلاق هذا النوع من الأصول الرقمية يؤكد حرص الدائرة على الاستثمار الأمثل لتقنيات «البلوك تشين»، وسعيها الدائم لتبني أساليب عمل مبتكرة وأحدث التقنيات التكنولوجية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتعزيز مستويات الرضا والسعادة لديهم.

وأشار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إلى أن هذه التقنية من شأنها فتح آفاق جديدة نحو الإبداع في تقديم الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي والتطوير المستدام الذي تنشده الدائرة.

ومن جانبه أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن مجموعات «الرموز غير القابلة للاستبدال» التي أطلقتها الدائرة تعد الأولى من نوعها في المجال العقاري، مؤكداً أن هذه المرحلة شهدت إطلاق ثلاث مجموعات «أن أف تي»، حيث تم إنشاء المجموعة الأولى تحت مسمى «مجموعة التذكار العقاري»، كما تم تخصيص المجموعة الثانية من «أن أف تي» للمكاتب العقارية والمطورين العقاريين تحت مسمى «مجموعة الكفاءات العقارية»، أما المجموعة الثالثة التي أطلق عليها اسم «مجموعة عقارات المستقبل»، فقد خصصت للجمهور مجاناً.

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