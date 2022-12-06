شرطة دبي تطبق أعلى المعايير العالمية في مختبراتها الجنائية

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، حرص شرطة دبي على مواكبة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة وتزويد الكوادر العلمية والمتخصصة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقها أفضل المعايير العالمية في مختبراتها الجنائية وعملها في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وقال اللواء العبيدلي إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تعد العصب الرئيس في كشف غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، بوساطة خبرائها المتخصصين من ذوي الخبرات والمؤهلين علمياً وعملياً في عدد من التخصصات في علم الجريمة.

جاء ذلك في أثناء تفقده الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد الخبير الأول أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والدكتورة فريدة الشمالي، نائبة مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء عبدالقدوس العبيدلي على مؤشرات الأداء العام للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والذي تضمن مؤشر نسبة الجرائم المكتشفة بناء على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق 99% في العام الماضي وكان المستهدف 95.5%.

ممكنات الريادة

واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح عن ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية إذ تمتلك الإدارة العامة 423 خبيراً جنائياً وفنياً، بالإضافة

إلى اعتمادات آيزو، واختبارات الكفاءة والتمكين، والتدقيق الداخلي والخارجي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجنائية، وجلب أحدث التكنولوجيا والأجهزة المتطورة، والبرامج الإلكترونية والأنظمة، وغيرها من ذلك، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز التقارير.

أهم الممارسات

واطلع اللواء العبيدلي على أهم الممارسات العالمية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومن ضمنها فحص الآثار الدقيقة، والهندسة الجنائية، والبصمة الصوتية، وعلم الحشرات الجنائي، ومسرح الجريمة تحت الماء، وجمع الرفات الآدمية، وتحليل أنماط بقع الدم.

عالمية

وأما الإنجازات العالمية فتتمثل في حصول الإدارة العامة على جائزة السلامة الدولية 2020 – 2021 من مجلس السلامة البريطاني، واعتماد أول خبير مرجعي على مستوى الشرق الأوسط ضمن منظمة فاحصي الأسلحة والآلات، وتنظيم مؤتمر ومعرض الأدلة الجنائية في إكسبو 2020، ونشر 14 بحثاً علمياً في مجلات عالمية محكمة، وبراءة اختراع البصمة الوراثية الذكورية، واعتماد 9 فاحصي مسرح جريمة من قبل الجمعية الدولية للاستعراف الجنائي، واعتماد أول محلل أنماط جنائي على مستوى الشرق الأوسط، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

استمرار الأعمال

واطلع اللواء العبيدلي على مواصفات استمرار الأعمال في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إذ حصلت الإدارة على 66 فحص آيزو معتمداً في العام الماضي ومنها آيزو المختبرات، وآيزو التدريب، وآيزو السلامة والصحة، وغيرها من المواصفات الأخرى.

منصة أثر

واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح عن خدمة منصة «أثر» الرقمية، الهادفة إلى ضمان توثيق جميع إجراءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بوساطة «منظومة رقمية» تسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات، وذلك عبر توحيد الأنظمة الذكية وربطها بالأنظمة الجنائية الأخرى.

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