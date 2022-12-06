«سلامة الطفل بالشارقة»: شتاؤنا أجمل بسلامة أطفالنا

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت هنادي اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل بالشارقة أن فرحة الأطفال والعائلات بحلول فصل الشتاء تستحق المزيد من الانتباه والرعاية للحفاظ عليها، من أجل بناء ذكريات عائلية مشتركة خالية من الحوادث والمنغصات، تضيف المزيد من الدفئ والقوة للروابط بين الأهالي وأطفالهم بشكل خاص.

يأتي ذلك بمناسبة حلول فصل الشتاء، وامتداداً لحملة إدارة سلامة الطفل التوعوية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي تغطي أنشطتها كافة فصول العام تحت شعار «سلامتهم أولاً»، في إطار حرص الإدارة على أن تكون سباقة في رفع الوعي المجتمعي لبذل أقصى الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة الأطفال.

وأضافت اليافعي: «إن شتاءنا أجمل بسلامة أطفالنا، ونحن نؤمن أن الحفاظ على سلامتهم يحتاج للانتباه والحرص وعدم المغامرة أو وضعهم في مواقف قد تعرضهم للخطر، والتزام معايير السلامة في كل التفاصيل مهما كانت عادية وبسيطة، ومن ضمنها السلامة على متن المركبات، من خلال عدم إخراج أجسادهم من الفتحات العليا للمركبات أو من نوافذها،.

والحذر من ترك الأطفال بمفردهم من دون رقابة، سواء في الأماكن العامة أو في الشواطئ أو أثناء النزهات الشتوية في البر، والالتزام بمعايير السلامة والأمان أثناء ركوب الدراجات الهوائية والسكوترات، والحرص على قيادتها في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى الانتباه الكافي، لضمان حماية الأطفال من خطر السقوط من الشرفات العالية، وتوفير إجراءات السلامة الضرورية لهم داخل المنزل وخارجه.

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