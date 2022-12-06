«طرق دبي» تنظم حملة توعية مشتركة لسلامة الأطفال في المركبات

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الاحتفالات باليوم الوطني، مبادرة توعية نظمتها بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الصحة ومنظمة يونيسف وبدعم من مجموعة الفطيم ومؤسسة الإمارات العامة للبترول وشركة نيفيا العالمية، وشملت توزيع مقاعد سيارة للأطفال على كل المواليد في مستشفيات دبي.

وقال بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: إن مشاركة الهيئة في احتفالات اليوم الوطني مناسبة للتأكيد على التزامها تجاه المجتمع، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المشاريع والخدمات التي تقدمها للجمهور، مشيراً إلى أن الهيئة ابتكرت مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص مبادرة توعية للاحتفال باليوم الوطني.

وأوضح الصيري أن مبادرة «هدية طفلي في اليوم الوطني» منحت كل مولود في إمارة دبي في الاحتفالات باليوم الوطني (1- 5 ديسمبر 2022) مقاعد سيارة للأطفال مجاناً ضمن مبادرة واسعة شملت 23 مستشفى، وتم فيها توزيع نحو 500 مقعد، بهدف تحقيق الريادة في إسعاد المجتمع وخدمة مستهدفات السلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام المقعد في المركبة.

وأكد الصيري أن الهيئة تمتلك خطط توعية واضحة تجاه كل الفئات المستهدفة في دبي، وتقوم فرق التوعية بدورها تجاه أفراد المجتمع ابتداء من المواليد مروراً بالأطفال والطلاب وحتى البالغين من السائقين ومستخدمي الطريق.

مقاعد إلزامية

من جهته قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن سلامة الأبناء من الأخطار كافة تأتي في مقدمة الأولويات، داعياً إلى ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، التي تلزم قائدي المركبات توفير مقاعد للأطفال في المقاعد الخلفية للمركبات، لتتناسب مع أوزانهم وأطوالهم وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.

وأوضح المزروعي أن شرطة دبي ستقوم بالتنسيق مع الشركاء في هيئة الطرق والمواصلات بتوعية أفراد المجتمع بكيفية استخدام المقاعد بما يضمن سلامة الجميع في المركبة، لافتاً إلى أن ترك أو احتضان الأب والأم لأبنائهما في المقعد الأمامي في أثناء القيادة، يعد من التصرفات الخطأ التي تشكل خطراً على حياة وسلامة الأطفال.

مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تضمنت إلزام السائقين توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال دون سن الرابعة، وكذلك عدم السماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، فيتم تطبيق غرامة بقيمة 400 درهم.

شركاء استراتيجيون

من جانبه، ثمن العقيد صلاح عبدالله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي جهود الشركاء الاستراتيجيين في هيئة الطرق والمواصلات في بث وتعزيز جانب التوعية في فئات المجتمع كافة.

مضيفاً إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لمختلف شرائح المجتمع بالأنظمة والقوانين المرورية التي من شأن الالتزام بها الحفاظ على سلامتهم ومحذراً الأسر من أخطار جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، مؤكداً ضرورة التزام قائدي المركبات مقاعد للأطفال داخل المركبات.

حقوق الطفل

رحّب ساجي توماس، مدير حماية الطفل في مكتب يونيسف لدول الخليج العربية، بمبادرة هدية طفلي في اليوم الوطني .

مؤكداً أهمية الجهود المتواصلة لرفع وعي المجتمع في شأن السلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام مقعد سيارة للأطفال. كما شكر توماس هيئة الطرق والمواصلات على التركيز المتواصل على حماية وسلامة الأطفال مجدداً التزام المنظمة العمل مع حكومة دبي وجميع الشركاء في نشر ثقافة حقوق الطفل ودور المجتمع في حماية الطفل ونمائه في بيئة آمنة.

مواليد

من جانبه، أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن توزيع مقاعد الطفل على كل المواليد في مستشفيات دبي، في احتفالات اليوم الوطني، من شأنه توفير أعلى درجات السلامة والأمان للطفل داخل المركبة.

وقال الملا: «إن حماية الأطفال في فترة تنقلاتهم في المركبات، تحتاج إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية مقاعد المركبات المخصصة للطفل».

وأعرب الدكتور الملا عن تقدير هيئة الصحة بدبي للمبادرة والقائمين عليها، واعتزازها بالمشاركة في هذه المبادرات المجتمعية وخاصة تلك التي تعنى بصحة الناس وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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