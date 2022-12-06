طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى البحر والجزر غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

و أوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 و المد الثاني عند الساعة 01:54

و الجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:09 و المد الثاني عند الساعة 22:17 و الجزر الأول عند الساعة 15:13 و الجزر الثاني عند الساعة 03:52.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 19 85 35

دبي 31 17 85 35

الشارقة 30 18 85 35

عجمان 29 21 85 45

أم القيوين 29 18 85 40

رأس الخيمة 30 17 85 35

الفجيرة 27 22 80 55

العـين 30 19 80 25

ليوا 31 16 90 30

الرويس 31 18 90 35

السلع 30 18 80 35

دلـمـا 28 22 85 40

طنب الكبرى 29 21 80 45

طنب الصغرى 29 21 80 45

أبو موسى 29 21 85 45



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