حالة جوية غير مستقرة في الإمارات من الخميس إلى الأحد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتأثر الدولة، اعتباراً من يوم الخميس 8 ديسمبر وحتى الأحد المقبل 11 ديسمبر الجاري، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة.

ويسود الطقس الغائم جزئياً إلى غائم أحياناً يوم الخميس إلى الأحد، مع فرصة تكوّن السحب الركامية خاصة يومي السبت والأحد على مناطق متفرقة خاصة الشرقية والشمالية والساحلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد على بعض المناطق وعلى فترات متباعدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتسود الرياح الشمالية الغربية التي تنشط تدريجياً على البحر يوم الخميس، وتكون قوية أحياناً يومي الجمعة والسبت، وتكون معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب على اليابسة.

ويضطرب البحر تدريجياً من مساء الخميس ويكون شديد الاضطراب أحياناً يومي الجمعة والسبت في الخليج العربي، ويكون خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود الطقس الغائم جزئياً بوجه عام يوم غد "الأربعاء" مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى البحر والجزر غرباً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً قد تصل سرعتها إلى 35 كم/س.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز