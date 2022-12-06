محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة

المصدر: البيان

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كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة التي أثرت مشاريعهم العلمية والمعرفية مسيرة البشر العلمية وأثَّرت فيها..

وقال سموه: كرمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة.. الدكتور شانغ الذي ساهم في اكتشاف التركيبة الجينية لكوفيد-19، ومنتدى لينداو للفائزين بجائزة نوبل، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"… مشاريع علمية ومعرفية أثْرت مسيرة البشر العلمية وأثَّرت فيها.

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