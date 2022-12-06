"طرق دبي" تنظم حملة توعوية مشتركة لسلامة الأطفال في المركبات خلال احتفالات عيد الاتحاد

المصدر: البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات خلال الاحتفالات باليوم الوطني، مبادرة توعوية نظمتها بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الصحة ومنظمة اليونيسف وبدعم من مجموعة الفطيم ومؤسسة الإمارات العامة للبترول وشركة نيفيا العالمية، شملت توزيع مقاعد سيارة للأطفال على كل المواليد في مستشفيات دبي.

وقال بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن مشاركة الهيئة في احتفالات اليوم الوطني هي مناسبة للتأكيد على التزامها تجاه المجتمع، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المشاريع والخدمات التي تقدمها للجمهور، مشيرة إلى إن الهيئة ابتكرت مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص مبادرة توعوية للاحتفال باليوم الوطني.

وأوضح الصيري أن مبادرة "هدية طفلي في اليوم الوطني" منحت كل مولود في إمارة دبي خلال الاحتفالات باليوم الوطني (1- 5 ديسمبر 2022) مقاعد سيارة للأطفال مجاناً ضمن مبادرة واسعة شملت 23 مستشفى، وتم خلالها توزيع نحو 500 مقعد، بهدف تحقيق الريادة في إسعاد المجتمع وخدمة مستهدفات السلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام المقعد في المركبة.

وأكد الصيري أن الهيئة تمتلك خطط توعوية واضحة تجاه كل الفئات المستهدفة في دبي، وتقوم فرق التوعية بدورها تجاه أفراد المجتمع ابتداء من المواليد مروراً بالأطفال والطلاب وحتى البالغين من السائقين ومستخدمي الطريق.

مقاعد إلزامية

من جهته قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن سلامة الأبناء من المخاطر كافة تأتي في مقدمة الأولويات، داعياً إلى ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، التي تلزم قائدي المركبات بتوفير مقاعد للأطفال في المقاعد الخلفية للمركبات، بحيث تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.

وأوضح المزروعي أن شرطة دبي ستقوم بالتنسيق مع الشركاء في هيئة الطرق والمواصلات بتوعية أفراد المجتمع بكيفية استخدام المقاعد بما يضمن سلامة الجميع في المركبة، لافتاً إلى أن ترك أو احتضان الأب والأم لأبنائهم في المقعد الأمامي أثناء القيادة، يعد من التصرفات الخاطئة التي تشكل خطراً على حياة وسلامة الأطفال.

مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور تضمنت إلزام السائقين بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال دون سن الرابعة، وكذلك عدم السماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، حيث يتم تطبيق غرامة بقيمة 400 درهم.

الشركاء الاستراتيجيون

من جانبه ثمن العقيد صلاح عبد الله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي جهود الشركاء الاستراتيجيين في هيئة الطرق والمواصلات في بث وتعزيز الجانب التوعوي بين كافة فئات المجتمع. مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لمختلف شرائح المجتمع بالأنظمة والقوانين المرورية التي من شأن الالتزام بها الحفاظ على سلامتهم. محذراً الأسر من أخطار جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، مؤكداً ضرورة التزام قائدي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات.

حقوق الطفل

رحّب ساجي توماس، مدير حماية الطفل في مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية، بمبادرة هدية طفلي في اليوم الوطني مؤكدًا على أهمية الجهود المتواصلة لرفع وعي المجتمع حول السلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام مقعد سيارة للأطفال. كما شكر توماس هيئة الطرق والمواصلات على التركيز المتواصل على حماية وسلامة الأطفال مجددا التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دبي وجميع الشركاء في نشر ثقافة حقوق الطفل ودور المجتمع في حماية الطفل ونمائه في بيئة آمنة.

مواليد اليوم الوطني

من جانبه أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن توزيع مقاعد الطفل على كل المواليد في مستشفيات دبي، خلال احتفالات اليوم الوطني، من شأنه توفير أعلى درجات السلامة والأمان للطفل خلال وجوده داخل المركبة.

وقال الملا: "إن حماية الأطفال خلال فترة تنقلاتهم في المركبات، تحتاج إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية مقاعد المركبات المخصصة للطفل".

وأعرب الدكتور الملا عن تقدير هيئة الصحة بدبي للمبادرة والقائمين عليها، واعتزازها بالمشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية وخاصة تلك التي تعنى بصحة الناس وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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