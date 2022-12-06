إطلاق الدفعة 12 من «دبلوم العلوم القانونية» لـ«نيابة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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ينظم معهد دبي القضائي «دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي»، والذي يستهدف وكلاء النيابة العامة الشباب، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لمعهد دبي القضائي الرامية إلى تمكين الكوادر الشابة من المواطنين في السلطة القضائية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم عبر رفع مستوى معارفهم وخبراتهم في المجالات ذات الصلة، واستحداث برامج تتناسب مع المستجدات العالمية.

رؤى

وينسجم «دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي» مع الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ أسس المنظومة القضائية في دبي بما يسهم في توفير بيئة عادلة وتعزيز احترام وسيادة القانون وضمان الحقوق وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة والقوانين الاتحادية السارية.

وشهد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، افتتاح برامج الدبلوم، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

أولوية

ووجه المستشار عصام عيسى الحميدان كلمة للمنتسبين للبرنامج مشيراً لأهميته وحجم الأمانة الموكلة إليهم، وأضاف الحميدان: إن تمكين الكوادر البشرية الشابة من المواطنين يأتي في صميم اهتماماتنا وأولوياتنا، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف الحميدان: تكمن أهمية البرنامج انطلاقاً من الرؤية المستقبلية والتعاون الاستراتيجي بين النيابة العامة ومعهد دبي القضائي كشريكين يهدفان إلى تعزيز منظومة التأهيل المتخصصة والقائمة على المعرفة المتعمقة.

معارف

وبدورها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي على أهمية البرنامج التخصصي في تأهيل أعضاء النيابة العامة، وتزويدهم بكافة المعارف والمهارات، وأشارت إلى الخطة التي وضعها المعهد لبناء برنامج متكامل متخصص لهذه الدفعة، حيث تم الاستعداد للبرنامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة بدبي.

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