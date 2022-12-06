«كهرباء دبي» تصقل الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مركز البحوث والتطوير ومركز الابتكار التابعين لها، على صقل الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة، وتعزيز مشاركتها في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، لتحقيق التنمية المستدامة. وتدعم الهيئة رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ الاستثمار في قدرات الشباب وطاقاتهم وإمكاناتهم الواعدة، لتعزيز تنافسية ومكانة الدولة وإمارة دبي، كمنصة محفزة للابتكار، ووجهة للمبتكرين، وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لإعداد مواطني الدولة، لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة، سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد.شباب الطاقة النظيفة وأطلق مركز الابتكار برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، لاستهداف المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات، لتطوير معارفهم وخبراتهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعميق معلوماتهم حول ريادة الأعمال. ويشتمل البرنامج على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية، والجلسات التعليمية المبتكرة، والزيارات الميدانية.

ويتمحور البرنامج حول مختلف مجالات الطاقة النظيفة، ويسلط الضوء على استخدام التقنيات الإحلالية. وتم إطلاق دفعتين من البرنامج، واستقطبت الدفعة الثانية من البرنامج، 25 من خريجي أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية من 13 مؤسسة أكاديمية معتمدة من شتى جامعات الدولة، في 15 مجالاً مختلفاً.

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