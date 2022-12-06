سلطان القاسمي يعتمد تعيين 2000 مواطن بالشرطة 2023 /2024

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض، البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعيين 2000 موظف مواطن بشرطة الشارقة في عامي 2023 و2024.وكانت شرطة الشارقة قد وظفت 1000 موظف في 2022 بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة وفي 2023 اعتمد سموه تعيين 1000 موظف، وكذلك ذات العدد سيتم توظيفه في 2024.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (66) لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي.

ونص المرسوم على إنشاء مؤسسة ثقافية في الإمارة، تسمى «مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي»، على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مسماها باللغة الإنجليزية «FANN- Media Discovery Platform».

وتتبع المؤسسة، المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعمل تحت إشرافه، يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس، أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة، أو خارج الدولة.

وتهدف المؤسسة، بحسب المرسوم، إلى أن تكون بمثابة منصة لتشجيع الفن الإعلامي، والتميز لدى الأطفال والشباب في الدولة، وإيجاد فرص جديدة في وسائل الفن الإعلامي للأطفال والشباب، ونقل المعرفة والثقافة والمهارات الإعلامية والسينمائية للأطفال والشباب في الدولة.

كما نص المرسوم على ممارسة المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها: رسم السياسة العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة، وعرضها على الرئيس، ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، واقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة، وعرضها على الرئيس، ليقرر ما يراه مناسباً، وإقامة ورش تعليمية وتدريبية من خلال الخبرات الفنية والتقنيات في مجال الفنون الإعلامية محلياً وعالمياً، وبناء شبكة تواصل من الشباب الموهوب والخبرات على المستوى المحلي والدولي، وإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات داخل الدولة وخارجها مع المؤسسات المماثلة، وغيرها من المؤسسات، وإقامة وإدارة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، ومشاركة الأعمال والأفلام التي أنتجها الأطفال والشباب محلياً وعالمياً، وإنتاج مسلسلات وأفلام للأطفال والشباب، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة، للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى، التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وأي اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة، ويوجه إليها الرئيس.

ووفقاً للمرسوم، تتولي سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئاسة المؤسسة.

تعويضات

إلى ذلك، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بمنح تخفيضات على الرسوم الحكومية لأصحاب المشاريع والمحال المتأثرين من صيانة طريق حي القليعة في كلباء، إضافة إلى تعويضهم بمبالغ نقدية.

منح دراسية

كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، بفتح باب التسجيل بالمنح الدراسية المقدمة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لأبناء الإمارة بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، اعتباراً من 4 ديسمبر الجاري، وحتى 4 يناير 2023، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكد الدكتور عبدالله عبدالرحمن شهيل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وجه بفتح باب التسجيل بالمنح الدراسية المقدمة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لأبناء الإمارة بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، اعتباراً من 4 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير 2023، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

جاء ذلك خلال مداخلة ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أنه بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، فتحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة باب التقديم للمنح إلى فئتين ووفق شروط.

وتوزعت الفئتين إلى، الأولى وهم الطلبة الذين أنهوا فترة الخدمة الوطنية في ديسمبر الحالي من خريجي الثانوية للعام الدراسي 2021 – 2022، على أن يكونوا من أبناء الإمارة والاستثناء الذي حصلوا عليه من صاحب السمو حاكم الشارقة لخريجي هذا العام وأن تكون نسبتهم 70 % فما فوق، أما الفئة الثانية فهم طلبة الثانوية العامة المستجدون في العام الدراسي 2021 – 2022 على ألا تقل نسبتهم عن 85 %، وأن يكونوا من أبناء الإمارة ولم يتمكنوا من إكمال مستنداتهم خلال فترة التسجيل التي كانت في الصيف بسبب أي تأخير أي نواقص، لافتاً إلى أن التقديم سيكون عبر موقع الهيئة الإلكتروني بعد الحصول على الموافقة من الجامعة.

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