«صحة دبي» تفوز بجائزة «IDC» عن نموذجها الرقمي المشترك

المصدر: دبي – البيان

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فازت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، بجائزة «IDC»، عن نموذجها الرقمي الصحي المشترك ضمن فئة (أفضل الجهات في مجال الممارسات التشغيلية المستقبلية)، حيث أسهم هذا النموذج والمشروع الواعد بشكل كبير، في تعزيز كفاءة وفعالية خدمات الهيئة، عبر عملية الربط بين الأنظمة الإلكترونية التي تجمع بيانات القطاع الصحي بشقيه (الحكومي والخاص)، ومن ثم توفير بيانات آنية لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز استجابة الهيئة لمستجدات القطاع الصحي ومتطلباته.

وتُمنح الجائزة سنوياً للمؤسسات الحكومية والخاصة فائقة المستوى في مختلف المجالات التقنية، والمطورة للمبادرات الاستثنائية، التي تسهم من خلالها في تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، تفوق التوقعات.

وتم الإعلان عن فوز الهيئة، وتكريمها من قبل مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، خلال فعاليات منتدى IDC DX 2022، الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي، تحت عنوان «القادة الرقميون للعصر الرقمي الجديد»، وبحضور أكثر من 200 من كبار قادة مجال تقنية المعلومات في الشرق الأوسط.

واحتفت نسخة 2022 من جوائز IDC للمشاريع المستقبلية، بتكريم المشروعات المبتكرة، التي نجحت في تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي (DX)، عبر مجالات متعددة بشكل فعال ومؤثر.

وتُعد جائزة IDC، هي الجائزة الخامسة التي فازت بها الهيئة عن هذا المشروع، الذي سبق أن فاز بجائزة الإمارات تبتكر، عن فئة أفضل ابتكار لتحقيق القيادة الرقمية، وجائزة الأعمال الدولية (جولدن بريدج)، عن فئة أفضل استجابة حكومية لجائزة كوفيد 19، وجائزة إدارة المستشفيات الآسيوية – عن فئة التحول الرقمي في المجال الصحي، وجائزة تحول تك 2022.

منهجية

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن لدى «صحة دبي» منهجية واضحة في كل ما يخص الجودة والتميز والاستدامة والتحولات الرقمية، وهي منبثقة من استراتيجية إمارة دبي، وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وأضاف: إن الهيئة تعمل بجهد حثيث، لتكون دائماً في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة محلياً وعالمياً، وذلك بما تنفذه من مشروعات طموحة، وبرامج متقدمة ومبادرات استثنائية، يكون لها الأثر الإيجابي الواسع في تكوين نموذج صحي من الطراز الأول، وتجربة مميزة في التطوير يحتذى بها.

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