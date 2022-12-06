انطلاق حملة الإمارات نظيفة لتعزيز جمال الوجهات السياحية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تنظيف الوجهات السياحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

جاءت الحملة في سياق مبادرة تطوعية تستهدف تعزيز الجهود التطوعية لـ 27 جهة حكومية اتحادية على مستوى دولة الإمارات، إلى جانب كل أفراد المجتمع وأسرهم، من مختلف الفئات والأعمار، لتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة في الأعمال التطوعية من أجل تنظيف الأماكن والوجهات السياحية الممتدة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، بما يؤكد روح المواطنة الإيجابية، ويجسد الموروث الإماراتي وحب الوطن.

وتهدف حملة «الإمارات نظيفة» إلى تشجيع كل أفراد المجتمع على المبادرة الإيجابية لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العمل التطوعي على نطاق أوسع، والمحافظة على قيم الثقافة البيئية، وتوجيه سلوك الفرد والمجتمع لدعم المبادرات الوطنية وتبني الممارسات الإيجابية، وذلك من خلال المشاركة المستمرة في تنظيف الأماكن السياحية والعامة، بما يضمن إبراز جمال دولة الإمارات.

وتستمر حملة «الإمارات نظيفة» خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تنظيمها وإدارتها من خلال وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار منصة (متطوعين.إمارات)، بما يسهل الوصول إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ويحقق الأهداف الوطنية والتنموية التي تتبناها الحملة.

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