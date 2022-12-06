116 ألف ساعة تطوعية سجلتها «تنمية المجتمع» بدبي العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال حفل نظمته على هامش فعاليات اليوم العالمي للتطوع، والذي صادف أمس أن عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وصلت إلى 116.151 ساعة تطوعية بقيمة وفر مالية تقدر بـ9.059.801 درهم.

وبينت الهيئة أن عدد المتطوعين المسجلين لديها منذ إطلاق برنامج دبي للتطوع وصل إلى 43.281 مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، مع انضمام أكثر من خمسة آلاف متطوع للبرنامج هذا العام. ويأتي الحفل بهدف تكريم الجهات الموفرة للفرص التطوعية والفرق التطوعية والمتطوعين الأفراد، والذين كان لهم أبرز الأثر على العمل التطوعي خلال العام الجاري.

وبينت الهيئة أن عدد الجهات التي انضمت للبرنامج هذا العام هو 109 جهات، ليبلغ إجمالي عدد الجهات المسجلة في البرنامج 1011، كان من أبرزها من حيث دعم العمل التطوعي وطرح فرص تطوعية وتوثيق أكبر عدد من الساعات التطوعية، وتوفير المتطوعين: شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومجموعة و«يست زون سوبرماركت» و«نيو مارت» وكلية التقنية العليا في دبي، إضافة إلى الفرق والجمعيات التطوعية.

وخلال كلمته في الفعالية، نوه حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بالوعي المتزايد الذي يشهده المجتمع المحلي بأهمية العمل التطوعي والإقبال المتزايد سواء من قبل الجهات أو الأفراد على اعتماد ثقافة التطوع ضمن الممارسات اليومية.

وعي

وقال: «الفترة التي تلت جائحة كورونا ساهمت بشكل لافت في توسيع الوعي بثقافة التطوع وتغير نمط العمل التطوعي في الإمارة من حيث الكم والنوع، بداية من الإقبال الكبير والمستمر على الانضمام لبرنامج دبي للتطوع، واتساع الشريحة العمرية للمتطوعين لتشمل متطوعين من كبار السن وأطفالاً تحت 18 عاماً، فضلاً عن الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تخدم أفراد المجتمع سواء كان ذلك خدمات إسعاف أو تكافلاً مجتمعياً أو مبادرات لأصحاب الهمم».

كما كرمت الهيئة 16 متطوعاً من أبرز المتطوعين أداء وسلوكاً خلال العام الجاري منهم مسعفون متخصصون وموفر خدمات نفسية واجتماعية وخمسة متطوعين أقل من 18 عاماً أحدهم من أصحاب الهمم وعشرة متطوعين من كبار السن. وكشفت الهيئة أن هذه المجموعة من كبار السن المتطوعين قدمت حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري أكثر من 166 ساعة تطوعية.

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