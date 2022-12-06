500 كشاف يشاركون في تنظيف شاطئ الممزر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نظمت مفوضية كشافة دبي مبادرة تنظيف شاطئ الممزر بمشاركة 500 كشاف يمثلون المدارس الحكومية والخاصة والفرق الكشفية المسجلة في المفوضية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لكشافة الإمارات ممثلة في مفوضية كشافة دبي والرغبة في تعزيز الاستدامة البيئية في دبي ونشر ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة بين جميع فئات المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تعمل على تنفيذها جمعية كشافة الإمارات على مستوى الدولة، وتستهدف خلالها تقديم 10 آلاف ساعة عمل تطوعية في أنشطة تنظيف الشواطئ والأماكن العامة على مستوى الدولة، وذلك بإشراك 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية.

وأوضح الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن كشافة الإمارات تسعى إلى التأسيس لمجتمع واعٍ بقضايا الدولة والجهود التي تعمل قيادتنا الرشيدة على تحقيقها، والتي يأتي على رأس أولوياتها في الوقت الراهن التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، وعملت الجمعية على وضع خطة شاملة تستهدف فيها إشراك الشباب من مختلف المراحل العمرية في حملة موجهة للمساهمة في المحافظة على البيئة وتنظيف الشواطئ والأماكن العامة.

وأوضح خليل رحمة علي الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن الالتزام التام بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى نشر الاستدامة بين أبنائنا من الفتية والشباب، بالشكل الذي يسهم في بناء أجيال لديها الوعي التام بقضايا المجتمع، وتعمل على تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وحثهم على نقل هذا الأثر إلى أسرهم لتوسيع نطاق الحملة الرامية إلى المحافظة على البيئة.

وأكد محمد عبدالله الرضا عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن جهود المفوضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من انتشار النفايات في الشواطئ والأماكن العامة، التي تحظى بإقبال شديد مع قدوم موسم الشتاء وإجازات الطلبة، تأتي من إدراكنا لمدى خطورة تهديدات النفايات على النظم البيئية البحرية والبرية، والحاجة إلى تضافر كل الجهود لنشر ثقافة الاستدامة. ولفتت ناورين بشواني قائدة مجموعات كشافة أغا خان الكشفية والإرشادية، إلى أن المجموعة شاركت في مبادرة تنظيف شاطئ الممزر بأكثر من 300 عضو من المنتسبين إلى المجموعة.

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