الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من الثلاثاء إلى السبت على النحو التالي:

الثلاثاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاربعاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى البحر والجزر غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط امطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مساءً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي أحياناً – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق متفرقة – تميل درجات الحرارة للانخفاض.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً خاصة مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

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