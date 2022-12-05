وزير الدولة للفضاء والعلوم في الهند: نتطلع إلى الاستفادة من مخرجات حوار أبوظبي للفضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور جيتندرا سينغ، وزير الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا في الهند، خلال الجلسة الافتتاحية لحوار أبوظبي للفضاء، أن الحوار حدث عالمي ضخم ومنصة ستقدم مخرجاتها للعالم الكثير من الحلول التي ستسهم في حل الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الفضاء.

وأضاف سينغ: دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المهمة في قطاع الفضاء بفضل الإنجازات الكبيرة والنجاحات التي حققتها مشروعاتها، ومن بينها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، منوهاً بأن نجاحات الدولة تضعها في مكانة متميزة بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع عالمياً.

منصة ثرية

وأكد وزير الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا في الهند، الدور المهم الذي يشكله «حوار أبوظبي للفضاء»، لافتاً إلى أنه يوفر منصة ثرية لإجراء الحوارات بين العلماء والمتخصصين والباحثين، آملاً أن يكون هناك حوار ثري ومثمر بين القطاعين الحكومي والخاص مع العلماء لاكتشاف الفرص السانحة لخدمة البشرية، والاستفادة من المخرجات التي ستنتج عنه.

وثمن التعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في قطاع الفضاء، والذي انطلق في عام 2017 عبر عدد من الأنشطة، بالإضافة إلى المشاركة في جمع المعلومات، الأمر الذي يعزز الاستخدام الآمن والسلمي لقطاع الفضاء، ويرسخ استدامة الصناعات الفضائية، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي بين الدولتين، آملاً إلى دفع الشراكات نحو الأمام بما يعود نفعاً على البلدين.

العالم أسرة واحدة

وقال الدكتور جيتندرا سينغ: للهند تاريخ طويل في قطاع الفضاء بدأ منذ 7 عقود، حتى وصلت لمرحلة كبيرة من التطور الذي نراه حالياً وعلى كل المستويات البحثية والتصنيعية، من بينها إرسال مهمات لاكتشاف الفضاء الخارجي، مثل القمر والمريخ.

ولفت إلى أن تعزيز الهند لقطاع الصناعات الفضائية، والدعم الكبير الذي توفره الدولة له، أسهما بشكل كبير في دفع الاقتصاد الهندي نحو الأمام، منوهاً بأن لدى الهند مئات الأقمار الصناعية فضلاً عن المركبات الفضائية، مؤكداً أنهم يعملون بقوة على تعزيز دور المشروعات الهندية الناشئة وتمكين كل أعمالها.

واعتبر سينغ العالم أسرة واحدة، منوهاً بأن هذا مبدأ لطالما اعتمدته الهند أساساً لسياستها في هذا الشأن، لذلك ترى أن على الجميع التشارك والتعاون والاستفادة من الفرص الضخمة التي يوفرها قطاع الفضاء، معتبراً أن الهند من بين الدول المهمة في قطاع الفضاء عالمياً، لذلك فإنه يتطلع للاستفادة من مخرجات «حوار أبوظبي للفضاء» وصولاً لتعزيز الشراكات بين المشاركين بما يعود نفعاً على الجميع.

دور فعال

وتؤكد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث العالمي الكبير، الدور الفعال الذي تلعبه الدولة في سبيل تسليط الضوء ومناقشة الاحتياجات العالمية من القدرات الاستراتيجية والخدمات والبنى التحتية والقوانين والموارد الأساسية وإيجاد الحلول المناسبة، كما ترسخ استضافة أبوظبي للحدث من الإمارات بيئة خصبة وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء، ومحفزة للاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول صناعة الفضاء.

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