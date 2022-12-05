شرطة دبي تنظم ملتقى التطوع المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي ملتقى التطوع المجتمعي، بنادي ضباط الشرطة، بهدف التبادل المعرفي في هذا المجال، وتحفيز وتكريم المتطوعين والفرق المتميزة، واستعراض قصص النجاح والتجارب والممارسات المختلفة، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك و6 متحدثين رئيسين.

وشهد الملتقى العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العميد الدكتور أحمد السعدي، وعدد من الضباط والشركاء الخارجيين من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الشارقة للتطوع، ومنصة إمارات، والمتطوعين من داخل شرطة دبي ومن المجتمع من مختلف الجنسيات.

وأكد العميد المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي، من الجهات الشرطية والحكومية الرائدة والحريصة على العمل التطوعي، عملت منذ من وقت مبكر على جعل ثقافة التطوع أمراً مهماً في أوساط موظفيها وقامت بدعمهم وتوفير التدريب والتأهيل لهم، وكذلك التحفيز والتشجيع، ويشرف ويتابع هذا الجانب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يقدم الدعم الكامل للمتطوعين ويحرص على تحفيزهم والتواصل معهم بشكل دائم.

منصة

وأضاف العميد المنصوري: إن الملتقى يعد أحد أوجه اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالتطوع والمتطوعين، فيعد منصة لتبادل الآراء والأفكار، وملتقى للاحتفاء بالمتطوعين، اعترافاً وتقديراً لدورهم وأثرهم في المجتمع وفي تحقيق التنمية والازدهار، وتثميناً لقيمة العمل التطوعي الذي يمثل ركيزة أساسية في التوجهات الإنسانية والحضارية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، لما للعمل التطوعي من أهمية بالغة وقيمة سامية في المجتمع.

وتابع العميد المنصوري: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تبوأت مراكز متقدمة في مجال العمل الإنساني، وأرست قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز مسيرتها، وتعد من الدول القلائل في العالم التي تنبهت إلى ضرورة سن قوانين تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي، وتنظيمه، واعتماد مرجعية موحدة له بعدما أقر المجلس الوطني الاتحادي في أبريل عام 2018 مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المتطوع، وشروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، كما حدد شروط وضوابط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة، وهو ما انعكس على مؤشرات الدولة المتقدمة في مجال التطوع.

وألقت الكلمة الافتتاحية للملتقى، نعيمة هلال السري، رئيسة قسم التطوع المجتمعي بشرطة دبي، مؤكدة في كلمتها أن ثقافة التطوع أصبحت سائدة بشدة في مجتمع الإمارات الأمر الذي أسفر عن تأسيس مجتمع قوي ومتماسك تسوده روح التكافل والعمل الجماعي عبر المشاركة في المبادرات المجتمعية كافة، وباتت ثقافة التطوع مكوناً أساسياً من الهوية الإماراتية التي تدعم المجتمع في المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وبينت السري، أن القيادة العامة لشرطة دبي واكبت توجهات الدولة في العمل التطوعي، وجسدت ذلك ميدانياً من المشاركات الفاعلة في العديد من المبادرات التي أبرزت أهم معالم التكافل والتلاحم المجتمعي، إذ تمتلك شرطة دبي منصة خاصة للتطوع تتيح للراغبين في التطوع التسجيل فيها، إلى جانب إطلاق خاصية التطوع الذكي «Smart Volunteer» عبر التحديث الجديد لتطبيق شرطة دبي وذلك في شهر أكتوبر الماضي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 فتُمكن الخاصية المتطوعين من التسجيل واستقبال طلبات استغاثة من مُستخدمي تطبيق شرطة دبي في أي وقت، وبالتالي رفع ثقافة المساعدة بين أفراد المجتمع وتوفير مجتمع أكثر أماناً.

جلسات حوارية

وشهد الملتقى جلسة حوارية لشركاء القيادة العامة في التطوع، وشارك فيها المستشار محمد عبدالله الزرعوني، المتحدث الأول في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد عبدالحميد الحوسني، مدير برامج المتطوعين في «متطوعين.إمارات»، ومريم الحوسني، رئيسة قسم خدمة المجتمع بمركز الشارقة للعمل التطوعي، واستعرض المتحدثون تجاربهم في التطوع، وأهمية التطوع لفئة الشباب، وتصحيح بعض المفاهيم الخطأ عن التطوع، والتطوع وبناء السيرة الذاتية، ونصائح للمتطوعين.

وشهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان شخصيات ملهمة، وشارك فيها محمد خميس الكعبي، رئيس قسم الأزمات والكوارث في الهلال الأحمر الإماراتي، والملازم الأول ماجد الكعبي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بمركز شرطة المرقبات، رئيس فريق مبادرة «على دربك»، والعريف الأول أحمد بن عجلان من شرطة دبي، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إذ استعرض المتحدثون محطاتهم في التطوع والبدايات والإنجازات والفرق والمشاركات وأهم التحديات التي واجهتهم، وأدار الجلسات الملازم يوسف الحمادي.

وشهد الملتقى تكريم المتطوعين من خارج شرطة دبي والمشاركين في مختلف الفرص التطوعية، وتكريم الشركاء، وتكريم المتطوعين الـ3 الأوائل على مستوى شرطة دبي، وهم الحاصل على المركز الأول، العريف نواف جبر، من مركز شرطة بر دبي، والعريف الأول محمد القاضي، من الإدارة العامة للعمليات، والعريف محمد محسن، من الإدارة العامة لأمن المطارات، كم تم تكريم عدد من الفرق التطوعية.

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