«حماية الدولي» ينظم دورة السلائف والأساسيات الكيميائية لمفتشي الجمارك

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي دورة «السلائف والأساسيات الكيميائية» وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وبحضور العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي، وعبدالله علي راشد البدواوي مدير إدارة العمليات والسيطرة الجمركية بالإنابة، والعقيد خولة عبيد بو سمرة رئيسة قسم مراقبة السلائف الكيميائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وبمشاركة 14 مفتشاً من مختلف الإدارات والمنافذ بالجمارك.

تكاتف فرق العمل

وقال العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، إن مركز حماية الدولي يسعى لنشر تجاربه الميدانية والمعرفية لموظفي المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة كافة، حتى يعي الجميع كل حسب مجاله خطورة المخدرات وسبل القضاء عليها وكيفية التكاتف لحماية المجتمع من الوقوع في تعاطي المخدرات.

وأوضح العقيد المعمري أن الدورة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تعظيم النتائج المحققة عبر تبادل الخبرات والمهارات، مشيراً إلى أن هذه الدورات تعمل على تمكين العاملين في مكافحة المخدرات بالجمارك والمنافذ البحرية والبرية والجوية وتدريبهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات وفقاً للمؤشرات المرصودة على أرض الواقع، والتي أصبحت مواجهتها ضرورة ملحة تقتضي التعاون والتنسيق على أعلى المستويات.

محاور

ومن جانبها قالت العقيد خولة عبيد بو سمرة، إن الدورة تحتوي على العديد من المحاور وأبرزها أنواع المخدرات ومن ضمنها السلائف الكيميائية، وكيفية تهريبها وطبيعتها كونها مواد أولية تدخل في العديد من الصناعات، إلى جانب التطرق إلى أبرز الأساليب التي يتبعها مروجو المخدرات في التهريب، وكيفية اكتشافها.

جهود

وأوضحت العقيد خولة عبيد بو سمرة، أن هذه الدورة تعد جزءاً من سلسلة دورات وورش عمل تعكف شرطة دبي على تنفيذها سنوياً لأجهزة مكافحة المخدرات والمعنيين بالاختصاص ذاته للتوعية بالسلائف الكيميائية وطرائق تهريبها ومراقبتها، وذلك ضمن جهودها الدائمة للتصدي ومواجهة آفة المخدرات، واستثمار الوسائل التقنية كافة، وتأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات ولا سيما في ظل تطور آليات الجريمة والعمل على مكافحتها، الأمر الذي من شأنه ترسيخ وتعزيز شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان.

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