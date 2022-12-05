غيث السويدي يشهد احتفال روضة مدارس حماية بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، والتي أقيمت في روضة مدارس حماية للتربية والتعليم، بحضور المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، وخلود الملا، مديرة الروضة، ونائبتها حمدة محمد بن تميم، والطاقم التدريسي والإداري.

وشكر اللواء غيث السويدي، القائمين على تنظيم الحفل لجهودهم المتميزة في التعبير عن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد مدى عمق الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، حيث قدم أطفال الروضة عروضاً شيقة لفقرات إحياء تراث الإمارات تضمنت «بيت النوخذة»، و«دكان الطيبين»، وتحية العلم، وأداء القسم، وأقوال القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، إلى جانب رقصات من الفولكلور الشعبي، وتوزيع المأكولات الشعبية والتراثية.

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