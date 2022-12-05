إسعاف شرطة الشارقة ينقل 21 ألف مريض من كبار السن إلى المستشفيات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف اللواء سيف الزري الشامسي، القائد عام لشرطة الشارقة، أنه وبالتعاون مع «اجتماعية الشارقة» تمكن الإسعاف التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة من نقل 21 ألفاً و416 حالة من كبار المواطنين والمقيمين لإسعافهم ومنحهم العلاج المناسب في مستشفيات داخل وخارج الإمارة، وذلك منذ العام 2018، مبيناً أن هناك تعاوناً ما بين شرطة الشارقة ودائرة الخدمات لاجتماعية بالإمارة لتوفير الخدمات الصحية لكبار المواطنين.

وقال القائد عام لشرطة الشارقة، إن هناك الكثير من كبار المواطنين يتم نقلهم إلى مستشفيات كليفلاند كلينك أبوظبي ومستشفى خليفة بأبوظبي ومستشفى زايد العسكري في أبوظبي ومستشفى توأم بالعين، كما أن خدمة النقل تعد مجانية.

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وأوضح الشامسي أن تجهيز سيارة الإسعاف الواحدة يكلف 800 ألف درهم، إضافة إلى الكادر التمريضي الذي ينقل المريض من منزله إلى المستشفى، وقبل ذلك عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمريض، كما أن عملية نقل المرضى من كبار المواطنين مستمرة وستتوسع، حيث تم توفير كافة الممكنات البشرية والآليات والسيارات التي تسهل من عملية نقل تلك الفئة المهمة من أفراد المجتمع.

حرص

وأضاف اللواء الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه كبار المواطنين، وتعمل على توفير خدمات شاملة ومميزة لهم تواكب رؤية الإمارات وحكومة الشارقة، كخدمات نقلهم إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها لهم بالتنسيق والتعاون مع منطقة الشارقة الطبية ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

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