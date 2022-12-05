الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز أن الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:08، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:39، والثاني عند الساعة 05:36.

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:39، والثاني عند الساعة 08:09، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:41، والجزر الثاني عند الساعة 03:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الرطوبة الصغرى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الحرارة العظمى

أبوظبي 29 21 80 35

دبي 29 22 80 40

الشارقة 29 20 85 40

عجمان 31 23 85 40

أم القيوين 29 20 85 40

رأس الخيمة 30 19 80 40

الفجيرة 27 23 80 55

العـين 30 19 70 30

ليوا 30 17 80 30

الرويس 30 18 85 40

السلع 30 17 85 40

دلـمـا 28 22 85 45

طنب الكبرى 29 21 80 60

طنب الصغرى 29 21 80 60

أبو موسى 29 21 80 60.

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