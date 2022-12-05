حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإعادة تنظيم «مؤسسة فن - منصة الاكتشاف الإعلامي»

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إعادة تنظيم مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي.

ونص المرسوم - رقم (66) لسنة 2022م - على إعادة تنظيم المؤسسة الثقافية في الإمارة التي تسمى "مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي"، على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مسماها باللغة الإنجليزية "FANN- Media Discovery Platform".

وتتبع المؤسسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعمل تحت إشرافه، ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ لها فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارج الدولة.

وتهدف المؤسسة بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1. أن تكون بمثابة منصة لتشجيع الفن الإعلامي والتميز لدى الأطفال والشباب في الدولة.

2. إيجاد فرص جديدة في وسائل الفن الإعلامي للأطفال والشباب.

3. نقل المعرفة والثقافة والمهارات الإعلامية والسينمائية للأطفال والشباب في الدولة.

4. تطوير القدرات وتشجيع العمل الإعلامي الجديد والأعمال التي أنتجها الأطفال والشباب في الدولة.

5. تثقيف أطفال وشباب الدولة حول الأفلام والسينما وتعريفهم بالثقافات والتقاليد العالمية من خلال السينما.

6. تعزيز دور صنّاع السينما المحليين وتحفيزهم على إنتاج أفلام للأطفال والناشئة في الدولة.

7. تحقيق التنمية المستدامة في مجال ثقافة صناعة الفن الإعلامي لدى الأطفال والشباب.

8. المساهمة في بناء شخصية الأطفال والشباب الإبداعية والابتكارية.

كما نص المرسوم على ممارسة المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً.

3. إقامة ورش تعليمية وتدريبية من خلال الخبرات الفنية والتقنيات في مجال الفنون الإعلامية محلياً وعالمياً.

4. بناء شبكة تواصل من الشباب الموهوب والخبرات على المستوى المحلي والدولي.

5. إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات داخل الدولة وخارجها مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات.

6. إقامة وإدارة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.

7. مشاركة الأعمال والأفلام التي أنتجها الأطفال والشباب محلياً وعالمياً.

8. إنتاج مسلسلات وأفلام للأطفال والشباب.

9. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

10. أي اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوجه إليها الرئيس.

ووفقاً للمرسوم تتولي سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئاسة المؤسسة.

كما يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المؤسسة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين ويكون مسؤولاً أمامها ويتولى الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها.

2. وضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

3. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.

4. التنسيق مع الرئيس في كافة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والسياسات العامة، وعند اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة.

5. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه بعد اعتمادها من الرئيس.

6. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية بعد موافقة الرئيس.

8. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

9. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

10. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.

11. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس لاعتماده.

12. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلف بها من الرئيس.

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