رئيس الدولة يصل إلى الدوحة

المصدر: وام

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إلى الدوحة اليوم في زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه - لدى وصوله مطار حمد الدولي - صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ.

وقد جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى الديوان الأميري حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه.

بعدها توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر..بعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

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