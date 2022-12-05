يوسف علي موسليام: الإمارات أرض الفرص والقيم الإنسانية التي ترحب بالعالم بأسره

المصدر: البيان

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أعرب يوسف علي موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية، عن سعادته البالغة بالذكرى الـ 51 لليوم الوطني الإماراتي، وقال: "بمناسبة اليوم الوطني الـواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبعث بتحياتي الحارة إلى القادة الملهمين أصحاب السمو وشعب الإمارات".

وأضاف: "لقد شهدنا تقدمًا رائعًا على مدى العقود الخمسة الماضية وتأسيس بلدًا حديثًا ومزدهرًا من صحراءنا - أرض الفرص والقيم الإنسانية التي ترحب بالعالم بأسره. مع دخولنا العقد السادس من التنمية، دعونا نتعهد بتكاتف الجهود لجعل هذه السنة والسنوات المقبلة أكثر إشراقًا لدولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة".

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