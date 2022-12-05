رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك تايلاند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلاند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الجنرال برايوت شان أوشا رئيس وزراء مملكة تايلاند.

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