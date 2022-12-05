إطلاق أول منصة افتراضية خاصة بالزراعة في أبوظبي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

المصدر: وام

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استضافت مزرعة غراسيا فى أبوظبي حفل إطلاق أول متجر من نوعه للأمن الغذائي العالميNFT قائم على الأصول الزراعية (عقود تملك ذكية لأصول رقمية) من خلال منصة Farming Online وذلك بهدف فتح آفاق جديدة لقطاع الزراعة الإماراتي من خلال تعزيز الشراكات الوطنية في مجال الزراعة الرقمية التي باتت تمثل خارطة طريق واعدة لتعزيز الأمن الغذائي بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

جاء ذلك خلال حفل الاطلاق الذي أقيم على هامش الاحتفالات بعيد الاتحاد لدولة الإمارات في مقر مزرعة غراسيا تحت شعار"أنت تزرع على الإنترنت ونحن نفعل ذلك على الأرض" بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية و سعادة عبدالله ال صالح - وكيل وزارة الاقتصاد الذى شارك عن بعد وسعادة عبد العزيز النعيمي - وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارجية والسيد محمد نور زكي محمد القائم بالأعمال بسفارة ماليزيا وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الزراعي.

كما تضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة غراسيا ممثلة بالمستشار حامد الحامد ، و داتو عبد الهادي أزهر- الرئيس التنفيذي لشركة Rimaunangis الخبيرة بالNFTS والزراعة في ماليزيا، وشركة الBlockchain Mitra Sangkara Abadi والممثلة بالرئيس التنفيذي أوغوستينو ويبيسونو.

وتقدم منصة https://farming.online التى تسعى إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين و المزارعين على أن يحصل المستهلكون لاحقا على المنتجات الغذائية من المزارعين مباشرة … تصميما عالميا جديدا عبر "الميتافيرس” حيث تتضمن مراحل العمل الحقيقية للزراعة والحصاد وتربية المواشي بهدف تدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال تطبيقات تتماثل مع عالم الزراعة الحقيقي .

ويأتي إطلاق المنصة في إطار التعاون بين كل من خليفة الجزيري الرئيس التنفيذي لشركة Farming Online والمستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية و مؤسس مجموعة غراسيا.

وقال المستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة رواد الزراعة في دولة الإمارات في تصريح لوكالة انباء الامارات " شهدت الزراعة الرقمية تطورا لافتا ومتسارعا خلال السنوات القليلة الماضية مما يحتم علينا مواكبة هذه التطورات غير المسبوقة بهدف رفع الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الرقمية وغيرها من الوسائل التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي التي تسعى دول العالم لتحقيقه بكافة الوسائل المبتكرة .

وأضاف الحامد" اننا نسعى من خلال هذه الشراكات الإقليمية والعالمية إلى المساهمة في دعم ريادة دولة الإمارات في القطاع الزراعي وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بجعل الإمارات رائدة في القطاع الزراعي على مستوى العالم مشيرا إلى أن هذا الاطلاق يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كركيزة مهمة في عالم التكنولوجيا الرقمية في العالم.

وستقدم المنصة العديد من المزايا التي ستؤدي إلى تحسين إنترنت الأشياء في المزارع الذكية من خلال معالجة الكميات الضخمة من البيانات التي سيتم إنشاؤها في المراقبة عن بُعد للتربة والمياه والظروف الميدانية وصحة الثروة الحيوانية والاستهلاك بشكل فعال مما سيساهم في تحسين سلسلة التوريد بشكل كبير وبالتالي زيادة الإنتاجية والأرباح.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء مما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

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