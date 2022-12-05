مسؤولون أردنيون لـ « البيان »: مسيرة الإمارات ألهمت العالم بأسره

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

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قدم مسؤولون أردنيون، أسمى عبارات التهنئة لدولة الإمارات، بمناسبة عيد اتحادها الـ 51، مؤكدين لـ «البيان»، أن مسيرة الإمارات الرائدة، ألهمت العالم بأسره.

ووجّه رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، التهنئة للإمارات، قائلاً: «أهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً،على هذه المسيرة الملفتة، التي تعد فخراً للأمة العربية والإسلامية». وأكد العلاقات الطيبة الراسخة المتجذرة، التي تجمع البلدين والشعبين، وهي علاقات قائمة على الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق المستمر، انطلاقاً من الأخوة ووحدة المصير. وقال «تربطنا بالإمارات روابط قوية منفتحة، تتسم بالتفاهم والتحاور حول الملفات الإقليمية والدولية، والرغبة في العمل في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية».

نهج

وأشاد الفايز بالنهج الناجح الذي أرساه مؤسسها، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت عليه القيادة الإماراتية الرشيدة من بعده، التي عززت قيم وقواعد الاعتدال والتعايش والانفتاح على العالم وثقافاته وحضاراته، ويتمنى الفايز للإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وثمّن الفايز عمق العلاقات التي تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأشار إلى أن «البلدين يقفان معاً في وجه التحديات، ويحرصان باستمرار على تنسيق المواقف، فالأردن والإمارات قلب واحد».

نموذج متقدم

وهنأ رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، دولة الإمارات، بمناسبة عيد اتحادها الـ 51، مؤكداً أن علاقات البلدين الشقيقين، تعد نموذجاً في العلاقات العربية المشتركة.

وقال: إن «الإمارات تشهد المزيد من التقدم والتطور، فهي ماضية في درب النجاح، ونحن في المملكة، نشعر بكل اعتزاز بهذه الإنجازات التي تحققت، بفضل السعي الدؤوب للوصول إلى هذا النموذج المتقدم من النجاحات، التي تقف وراءها القيادة الإماراتية الرشيدة».

وثمّن العلاقات الأردنية الإماراتية، التي أكد أنها «علاقات قوية متجذرة على مدى التاريخ على جميع المستويات، وقنوات التواصل بيننا دوماً مفتوحة، والتشاور مستمر حول جميع القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وثمار هذا التعاون ظاهرة على أرض الواقع، في عدة مجالات تشاركية بين المملكة والإمارات لا حدود لها»، مضيفاً أن «هنالك إرادة ثنائية لفتح المزيد من آفاق العمل المشترك».

مسيرة ملهمة

ورفع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، التهنئة للإمارات، قيادة وشعباً، قائلاً: «أنجزت دولة الإمارات خلال نصف قرن فقط، محطات ملهمة ومميزة، يشار لها بالبنان على مستوى المنطقة والعالم، فالتطور المستمر كان نهجاً راسخاً لدى قيادتها الرشيدة، التي وصلت بتخطيطها الناجح إلى هذا التقدم، الذي نلمسه في جميع المجالات، ونأمل لهم المزيد من التطور والنجاحات». وأكد الشبول على عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، وهي علاقات تتميز برسوخها تاريخياً.

تهنئة

وهنأ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وجيه عزايزة، الإمارات، بعيد اتحادها الـ 51، مبيناً أن العلاقة بين بلاده والإمارات عميقة وتاريخية، تتمتع بمستوى متميز في جميع مجالات التعاون الثنائي المشترك المثمر، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

وقال: «حققت الإمارات عديداً من الإنجازات التاريخية، والتي توجت نحو مستقبل زاهر، في إطار رؤية هادفة في جميع المجالات، إذ إنها حققت الازدهار والرخاء والرفاهية لشعبها، ومكانتها الإقليمية والدولية، كما حظيت بثقة وتقدير العالم أجمع، لجهودها على مختلف الأصعدة والمجالات، الطبية، والتعليمية، والتكنولوجية، والاجتماعية، كما شهدت نهضة اقتصادية وعمرانية، توجتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، على حدٍ سواء».

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