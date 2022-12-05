السفير الأوكراني في الإمارات: القيادة الحكيمة حولت الإمارات إلى نموذج عالمي

المصدر: البيان

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تقدم السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة دميترو سينيك، بالنيابة عن أوكرانيا بخالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني الـ51.

وقال السفير الأوكراني إنه بفضل القيادة الحكيمة وبعيدة النظر تحولت الإمارات إلى نموذج لدولة مؤثرة دولياً وقوية اقتصادياً وذات توجه اجتماعي.

وأضاف سينيك: تراقب أوكرانيا بإعجاب النجاحات والإنجازات العديدة التي حققتها الإمارات في المجالات الكثيرة: من الحلول الحديثة في المجال الزراعي إلى البرامج المتقدمة لبحث الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تلاحظ النجاح الكبير الذي حققته الإمارات على الساحة الدولية حيث قدمت مساهمة مهمة في ضمان السلام والاستقرار الدوليين، ولا سيما دعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا في ظل العدوان الروسي، فضلًا عن السعي إلى وقف التصعيد ووضع حد للحرب الروسية الظالمة ضد أوكرانيا.

وتابع السفير الأوكراني: شعب أوكرانيا ممتن بصدق للمساعدة الإنسانية الإماراتية الكريمة خلال فترة المعاناة غير المسبوقة التي سببتها الحرب، حيث كان ملايين الأوكرانيين في أمس الحاجة إلى المأوى والغذاء والضروريات الأساسية والخدمات الطبية. في الوقت نفسه تعتبر أوكرانيا دولة الإمارات واحدة من أكثر شركائها الواعدين في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: إن تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، ينطوي على إمكانات وفرص هائلة. ومن الأمثلة المثيرة على جهودنا المشتركة طوال تاريخ العلاقات الثنائية الممتد على مدى 30 عامًا ديناميكية إيجابية في نمو حجم التجارة، حيث سجلت تجارتنا الثنائية في السلع والخدمات في عام 2021 رقماً قياسياً قدره 1 مليار 147 مليون دولار أمريكي. هذا هو أعلى رقم منذ عام 1992 عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. ولدينا مشاريع استثمارية ناجحة وواسعة النطاق مثل بدء عمل الشركة الإماراتية موانئ دبي العالمية في ميناء "بيفديني" في منطقة أوديسا.

وأضاف سينيك: تشرفت أوكرانيا بأن تصبح جزءًا من قصة النجاح العظيمة لدولة الإمارات خلال معرض إكسبو دبي العالمي، حيث شاركت أوكرانيا لأول مرة في تاريخها بجناحها الوطني الخاص بها.

ونتطلع إلى المزيد من قصص النجاح المشتركة في المستقبل!

وتابع: إنني على يقين مطلق بأن أوكرانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ستواصلان التحرك نحو تعميق الشراكة الثنائية. حتى الآن على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي سببتها الحرب الروسية واسعة النطاق، فإننا نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي، ما سيفتح فرصًا جديدة واسعة لتكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز النشاط التجاري. لا تقل أهمية عن أن أوكرانيا تبذل جهودًا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي ولا سيما في إطار مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" التي أطلقها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، والتي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وقال السفير الأوكراني: نأمل أيضًا أن يلعب أصدقاؤنا الإماراتيون دورًا رائدًا في خطة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب على نطاق واسع والتي توفر فرصًا جديدة لملء تعاوننا بمشاريع متبادلة النفع.

وختم سينيك قائلاً: أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأتمنى لقيادة دولة الإمارات المزيد من الإنجازات الناجحة وللشعب الإماراتي الصديق السلام والرفاهية والازدهار.

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