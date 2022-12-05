القنصل اليمني في دبي: الإمارات بلد المعجزات

المصدر: البيان

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تقدم السفير محمد صالح القطيش، القنصل العام للجمهورية اليمنية بدبي والإمارات الشمالية، بخالص التهاني لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للاتحاد، مؤكداً أن الإمارات بتجربتها الفريدة في الاتحاد وفي التنمية الشاملة والمستدامة تدل على أن الإمارات هي بالفعل دولة المعجزات.

وأشاد القطيش بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط اليمن والإمارات على مختلف الصعد الرسمية والشعبية، والتي عمدتها دماء شهداء الإمارات الأبرار الذي قدموا أرواحهم دفاعاً، ليس عن اليمن فحسب، بل وعن الأمة العربية وعن الأمن الإقليمي العربي.

وقال إن أبناء اليمن لن ينسوا التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الإمارات نصرة لأشقائهم في وجه من يحاولون النيل من كرامة اليمن وسيادته ومن أمن وسلامة العرب جميعاً.

كما أشاد بالمواقف الإماراتية الداعمة والمساندة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية وفي نصرة الحق اليمني في كل المحافل الدولية، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد على قيادة وشعب دولة الإمارات منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان الداعم والسند الحقيقي ليس لليمن فقط، وإنما لكل العرب ولكل صاحب حق حول العالم.

ونوه القطيش بالتجربة الإماراتية في التنمية الاقتصادية والنهضة العلمية التي مكنتها من إطلاق أول مشروع عربي وإسلامي للفضاء وجعلتها وجهة العالم لصناعة المستقبل بكل مقوماته ومرتكزاته، الأمر الذي مكن الإمارات من أن تكون وجهة العالم الأكثر جذباً والأكثر أماناً، وملاذ المستثمرين وقبلة الشباب المبدع وكل صاحب حلم وأمل.

وأكد أن ما تحقق للإمارات هو نتاج رؤية حكيمة وبصيرة نافذة لقيادة هذه الدولة العربية الفريدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. متقدماً بالشكر لقادة الإمارات على الرعاية والاهتمام الذي توليه لأبناء الجالية اليمنية في الإمارات.

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