القنصل العام لأوزباكستان في دبي: الإمارات حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات

المصدر: البيان

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أشاد أليشر سالوموف، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان، بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، وفي زمن قياسي، وأنها أصبحت أنموذجاً يحتذى من قبل مختلف الدول التي تحاول الاستفادة من هذه التجربة المتميز في تسخير الموارد لبناء نهضة وتقدم البلد.

وتقدم سالوموف باسمه والبعثة الدبلوماسية لبلاده، وباسم قيادة وشعب أوزباكستان، بخالص التهاني لقيادة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، متمنياً للإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وعبر عن اعتزازه بالمستوى المتقدم للعلاقات التي تربط بلاده بدولة الإمارات العربية، موضحاً أن العلاقات بين البلدين متميزة وتسير على أسس متينة من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، وترعاها قيادتا البلدين على أعلى المستويات.

وأوضح أن دبي ودولة الإمارات عموماً تعد الوجهة الأهم للتجار ورجال الأعمال الأوزباكستانيين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والإمارات ارتفع في عام 2021 بأكثر من 12% ليصل إلى 238.9 مليون دولار، وخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 237.2 مليون دولار.

وأكد أنه يوجد اليوم في أوزبكستان وبمشاركة الإمارات 200 مؤسسة (114 أجنبية و86 مشروعاً مشتركاً).

وأشار إلى أنه في 24 مارس 2019، وقع صندوق إعادة الإعمار والتنمية لجمهورية أوزبكستان وصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية لإنشاء شركة الاستثمار الأوزبكية الإماراتية بصندوق مصرح قدره 100 مليون دولار، ومن المقرر زيادة حجم الصندوق المرخص به تدريجياً إلى 1 مليار دولار.

وقال إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في العام 1992، حيث تم في 25 أكتوبر 1992 افتتاح القنصلية العامة لبلاده في دبي، وفي عام 2007 تم افتتاح سفارة أوزباكستان في أبوظبي.

وأوضح أن الإمارات افتتحت قنصلية عامة في أوزباكستان عام 2004 قبل أن تتحول إلى سفارة على أعلى مستوى في العام 2010.

وأكد أن قيادة البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية موضحاً أنه حتى العام 2022 قام رؤساء أوزبكستان بثلاث زيارات رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ناهيك عن العديد من الزيارات المتبادلة للوفود واللجان المشتركة من البلدين والتي تؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها البلدان لعلاقاتها المتميزة وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن كل الإماراتيين مرحب بهم في بلاده دون تأشيرة منذ العام 2019، كما أن بلاده قررت في العام 2020 السماح لكل من يحمل إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات من زيارة أوزباكستان دون تأشيرة أيضاً، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يوجد حالياً 19 رحلة أسبوعية بين أوزباكستان والإمارات.

وأشار إلى أنه خلال جائحة كوفيد 19 تلقت بلادة مساعدات طبية من قبل حكومة الإمارات بلغ حجمها 51 طناً.

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