الكشف عن المتحدثين في «ملتقى شباب المعرفة»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن قائمة المتحدثين المشاركين في «ملتقى شباب المعرفة»، الذي تنظّمه المؤسسة تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حضورياً غداً وبعد غد، وافتراضياً يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة نخبة من أبرز المتحدثين في العالم العربي، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، وخالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وهو خبير ومحاضر في الفعاليات ذات الصلة بقضايا المعرفة والتحليل الإحصائي وبناء المؤشرات والنمذجة ونظم المحاكاة، والدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبير في مجالي الإحصاء والمعرفة من أجل التنمية، والدكتورة جنى بورسلان، محاضرة ومتحدثة تحفيزية، إضافة إلى كونها صانعة محتوى عربي تركز على موضوعات التعليم وعلم النفس، وفارس العلمي، مؤسّس ورئيس تنفيذي في «إنترناشيونال ستراتيجيك مانجمنت»، ومستشار خاص وخبير في منظومة ريادة الأعمال لدى البنك الدولي، والدكتور سمير كيشور، منسق برنامج الماجستير في علم الروبوت في جامعة «ميدلسكس» في دبي.

كما تضم القائمة جافيا علي، مسؤولة ارتباط لذوي الهمم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور خالد غطاس، رئيس التخطيط والعمليات في الشرق الأوسط لدى شركة «سانوفي للأدوية»، وخديجة الشريف، مستشارة حماية الطفل والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ChildFund International، ومايا حجيج، مقدّمة برامج اقتصادية في الشرق للأخبار، وعائشة الرميثي، رئيس مجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي، وخالد لوتاه، طبيب عيون وملازم أول ومتطوع، ومحمد الشامسي، خريج برنامج الإنتربول العالمي الأول لقادة الشرطة الشباب، ونجيب خنافر، شريك ومؤسّس OasisX، ونوفر رمول، مقدّمة برامج تلفزيونية في مؤسسة دبي للإعلام، وأميرة محمد، مقدمة برامج تلفزيونية، وحازم إبراهيم، مترجم وصحافي في الشرق للأخبار، وأحلام سعيد، ممثلة للشباب ومدافعة عن حقوق الإنسان، ودعاء الفراية، مهندسة كيميائية، وإبراهيم يحيى، مدير برامج في منظمة سلام الفن اللبنانية، وغنى هيكل، قائد لطرف مراقبة خارجي على برنامج «مكاني» في اليونيسيف بالأردن، والجميل عودة، ناشط شبابي وحقوقي، وجود خطاب، عالم بيانات ومهندس برمجيات، وقيس المقرشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شبابية، وريان محفوظ، عضو المجلس الاستشاري لبرنامج القيادات الشابة في لبنان.

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