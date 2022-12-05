قناصل لـ«البيان»: الإمارات وجهة العالم الأكثر جذباً وأماناً

المصدر: دبي - علي الزكري ومرفت عبدالحميد

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توجه سفراء وقناصل في الدولة بالتهنئة للإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، وأشادوا بالتجربة الإماراتية في التنمية الاقتصادية والنهضة العلمية التي مكنتها من إطلاق أول مشروع عربي للفضاء، وجعلتها وجهة العالم لصناعة المستقبل بكل مقوماته ومرتكزاته، الأمر الذي مكّن الإمارات لتكون وجهة العالم الأكثر جذباً وأماناً وملاذاً للمستثمرين، وقبلة للشباب المبدع وكل صاحب حلم وأمل، وهنأوا بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وجميع أفراد شعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها الطيبة.

بلد التسامح

وقال محمدي محمود، القنصل العام لجمهورية الجزائر: «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ51، الذي مثل نقطة انطلاق لمسيرة حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات في كافة المجالات لهذا البلد العربي الشقيق، حيث بدأت هذه المسيرة بمرحلة البناء التي قادها مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى هذه المرحلة المهمة من تاريخها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والهادفة إلى تحقيق أهداف الرقي والازدهار بما يليق وتطلعات الشعب الإماراتي الشقيق بناءً على أسس واستراتيجيات حديثة.

تهنئة

وتقدم السفير محمد صالح القطيش، القنصل العام للجمهورية اليمنية، بخالص التهاني لحكومة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، مؤكداً أن الإمارات بتجربتها الفريدة في الاتحاد وفي التنمية الشاملة والمستدامة تدل على أنها دولة المعجزات.

وأشاد بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط اليمن والإمارات على مختلف الصعد الرسمية والشعبية، والتي عمّدتها دماء شهداء الإمارات الأبرار، الذي قدموا أرواحهم دفاعاً ليس عن اليمن فحسب، بل عن الأمة العربية والأمن الإقليمي العربي.

وقال إن أبناء اليمن لن ينسوا التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الإمارات نصرة لأشقائهم في وجه من يحاولون النيل من كرامة اليمن وسيادته، ومن أمن وسلامة العرب جميعاً.

كما أشاد بالمواقف الإماراتية الداعمة والمساندة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية، وفي نصرة الحق اليمني في كل المحافل الدولية، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد على قيادة وشعب دولة الإمارات منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان الداعم والسند الحقيقي ليس لليمن فقط، وإنما لكل العرب، ولكل صاحب حق حول العالم.

الإمارات أنموذج

وأكد أليشر سالوموف، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان، أن دولة الإمارات حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، وفي زمن قياسي.

وأوضح أن التجربة الإماراتية الرائدة باتت أنموذجاً يحتذى من قبل مختلف الدول التي تحاول الاستفادة من هذه التجربة المتميزة في حسن تسخير الموارد لبناء النهضة والتقدم.

وتقدم القنصل العام لجمهورية أوزبكستان بخالص التهاني لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، متمنياً للدولة المزيد من التقدم والازدهار.

أوكرانيا تهنئ

وقال دميترو سينيك، السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا: إنه بفضل القيادة الحكيمة بعيدة النظر تحولت الإمارات إلى نموذج لدولة مؤثرة دولياً وقوية اقتصادياً وذات توجه اجتماعي.

وأضاف: تراقب أوكرانيا بإعجاب النجاحات والإنجازات العديدة التي حققتها دولة الإمارات في مجالات كثيرة، من الحلول الحديثة في المجال الزراعي إلى البرامج المتقدمة لبحث الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما حققت الإمارات نجاحاً كبيراً على الساحة الدولية، حيث قدمت مساهمة مهمة في ضمان السلام والاستقرار الدوليين.

علاقات وطيدة

وهنأ أوليغ فومين، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية، الإمارات بعيد الاتحاد الـ51. وقال: نجحنا في تنفيذ المشاريع المختلفة، ومعاً نستمر في تطوير التعاون المثمر لصالح بلدينا.

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