محمد بن راشد يطلق الموسم الجديد من حملة «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الموسم الجديد من حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"، وجاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان.

وقال سموه "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان .. أطلقنا خلاله الموسم الجديد من حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم" … عجمان الرمال البيضاء .. والحصن الأحمر .. وجبال مصفوت .. ووديان المنامة.. هي محطة انطلاق الحملة هذا العام".

وأضاف سموه "عجمان دار الأمان .. شهدت نقلة سياحية واقتصادية وعمرانية بإشراف أخي حميد بن راشد حفظه الله .. وبعمل ميداني جاد من الشيخ عمار بن حميد وإخوانه .. قيادات إماراتية شابة نفاخر بهم.. وحكمة في الحكم للشيخ حميد تقودهم لكل خير في خدمة البلاد والعباد".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "حملة "أجمل شتاء في العالم" التي نطلقها سنوياً حققت زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 36٪ في 2021 لتصل 1.3 مليون سائح داخلي .. هدفنا إبراز جمال الإمارات .. وقراها ووديانها وجبالها .. وروعة برها وبحرها.. وأهم من ذلك إبراز قيم أهلها ..وشعار هذا العام هو "موروثنا" ..لنشر قيم أجمل شعب".

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان، إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها . حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات.

واعتمد مجلس الوزراء اليوم، اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها . الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات.

كما اعتمد المجلس قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة في دولة الإمارات .. وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال.

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