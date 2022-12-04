رئيس الدولة يشهد مسيرة الاتحاد بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن

المصدر: الوثبة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، «مسيرة الاتحاد» التي ينظمها بمناسبة «عيد الاتحاد الـ51» لدولة الإمارات ديوان الرئاسة، بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن، والتي أقيمت في منطقة الوثبة.

وعبّر المشاركون في مسيرة الاتحاد من أبناء القبائل الذين يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها عن فخرهم بمسيرة اتحاد الوطن خلال الـ51 عاماً، واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقدم أبناء الإمارات لوحات من الأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة، التي عبّرت عن هويتهم وتراثهم وارتباطهم العميق بهذه الأرض الطيبة، وقوة التلاحم وترابط النسيج المجتمعي للإمارات، ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددين عهد الولاء للقيادة الحكيمة.

كما شهد المسيرة.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمدعوين.

وتضمنت الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني للدولة.. الأغنية الترحيبية وعرض الفرسان والخيول و«مسيرة القبائل»، إضافة إلى «الندبة وسايس الخيل ومسيرة الخيل والهجن والعيالة»، بجانب القافلة التراثية و«فن التشوليبة» وعرض «الخيل والهجن» وفقرة «فن العازي» والعيالة الختامية، فيما زينت طائرات الاستعراض الجوي سماء الوثبة بألوان علم دولة الإمارات خلال فعاليات المسيرة.

وتحظى «مسيرة الاتحاد» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فيما تمثل الفعالية السنوية احتفاءً بروح الاتحاد.

وتعد المشاركة في مسيرة الاتحاد رسالة تأكيد على قوة تمسك أبناء الإمارات باتحادهم والحفاظ على الإرث والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، لدى أبناء الإمارات.

وشارك عدد من سمو الشيوخ في «اليولة»، أحد الفنون الشعبية التراثية في دولة الإمارات ضمن فعاليات المسيرة.

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