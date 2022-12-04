120 قبيلة تشارك في مسيرة الاتحاد

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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رسم أبناء 120 قبيلة مشاركة في مسيرة الاتحاد لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، حضرها أكثر من 10 آلاف، ليعبروا عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ومنذ الساعات الأولى توافد أبناء القبائل إلى المواقع التي عكفت اللجنة المنظمة على تخصيصها لكل قبيلة مشاركة، حيث عبر أبناء القبائل عن حبهم للوطن والقيادة من خلال القصائد التي عكست معاني العزة والكرامة والشموخ والتكاتف والتضامن والتآزر والتعاون، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم تحت راية الوطن في الميادين كافة.

«البيان» تواجدت في الحدث، حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، هي مسيرة الخير والنماء والعطاء، تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات.

ولاء

وقال عبيد الغول السلامي: «نحن أبناء قبيلة السلامي، حرصنا على التواجد في هذه المناسبة السنوية لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات دولة المجد والعزة والكرامة والتسامح والأخوة والإنسانية».

مشاركة

وقال حميد الزعابي: «باسم جميع إخواني أبناء قبيلة الزعاب، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد، حيث تتشرف قبيلة الزعاب بالمشاركة في مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل، لنشارك باقي القبائل هذه المناسبة العزيزة والغالية، نعبر عن الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي دولة الإمارات».

وأردف: في هذه المناسبة الطيبة في عيد الاتحاد، نرى كل القبائل موجودة في هذا الاحتفال، وكل هذا يعزز ويرسخ رؤية قائدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد قبل 51 عاماً، برفقة إخوانه المؤسسين.

فخر

وقال عبيد محمد المنصوري: «مسيرة الاتحاد» مناسبة تجمعنا للتعبير عن اعتزازنا وافتخارنا بهذا الوطن المعطاء والعزيز على قلوبنا جميعاً، فنحن أبناء القبائل نشترك في أننا متوحدون تحت راية وطننا الغالي وتحت أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

تهنئة

وأفاد محمد خليف الغفلي، من قبيلة الغفلي: في البداية أهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات وجميع المقيمين على هذه الأرض المعطاء، بعيد الاتحاد الـ 51، مضيفاً إن مشاركة القبيلة، إنما هي تعبير صادق عن مدى اللحمة بين الشعب وقيادته، فنحن أروحنا دروع للوطن، ونحن شعب نشأنا على كلمة واحدة «نموت لتحيا دولة الإمارات العربية المتحدة».

مسيرة

وقال حامد المنهالي: «نتشرف ونسعد نحن قبيلة المنهالي، بالمشاركة في مسيرة الاتحاد، مسيرة الوطن من أبناء القبائل الذين حضروا ليعبروا عن ولائهم وفخرهم بالقيادة الرشيدة»، متقدماً في الوقت نفسه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لما قدموه ويواصلون تقديمه من إنجازات وعطاءات لهذا الوطن وشعبة والمقيمين على أرضه.

فخر

وتابع حمد العامري، من قبيلة العوامر: نفتخر كمواطنين بهذه المناسبة الغالية، حيث أتشرف نيابة عن نفسي وعن باقي أفراد القبيلة بالمشاركة في مسيرة الاتحاد، ونرفع نحن قبيلة العوامر أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

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